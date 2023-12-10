Прямая линия и поездка в один из регионов РФ: Раскрыт график Путина на следующую неделю

У президента РФ Владимира Путина на предстоящей неделе будет насыщенный график. Уже 12 декабря, в День Конституции, он традиционно встретится с судьями Конституционного суда. Планы главы государства прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Раскрыт график Путина на грядущую неделю. Видео © Telegram / "Зарубин"

Уже 14 декабря российский лидер проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию, на которой подведёт итоги года. Также на следующей неделе Путин может посетить один из регионов страны. Кроме того, ожидается совещание с членами Совета безопасности РФ.