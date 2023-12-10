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10 декабря, 12:53

Прямая линия и поездка в один из регионов РФ: Раскрыт график Путина на следующую неделю

Путин на следующей неделе встретится с судьями Конституционного суда

У президента РФ Владимира Путина на предстоящей неделе будет насыщенный график. Уже 12 декабря, в День Конституции, он традиционно встретится с судьями Конституционного суда. Планы главы государства прозвучали в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Раскрыт график Путина на грядущую неделю. Видео © Telegram / "Зарубин"

Уже 14 декабря российский лидер проведёт совмещённую прямую линию и пресс-конференцию, на которой подведёт итоги года. Также на следующей неделе Путин может посетить один из регионов страны. Кроме того, ожидается совещание с членами Совета безопасности РФ.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Матвей Константинов
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