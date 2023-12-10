Путин заявил, что у Украины нет будущего, а у России — есть

У Украины нет будущего, а у России — есть. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале. Он заметил, что у Незалежной нет ничего своего: ни промышленности, ни идеологии, ни денег.

Путин — о будущем Украины и России. Видео © Telegram / "Зарубин"

"У них иссякает [всё], у них нет собственной базы. Когда нет собственной базы, ни идеологии нет собственной, ни промышленности, ни денег нет собственных, ничего нет собственного, тогда нет будущего. А у нас есть", — сказал глава государства после вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.