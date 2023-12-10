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10 декабря, 11:34

"Всё грамотнее и грамотнее": Путин охарактеризовал работу ВС России в зоне СВО

Путин заявил, что ВС РФ действуют в зоне СВО всё грамотнее и грамотнее

ВС России в ходе спецоперации действуют "всё грамотнее и грамотнее". Об этом заявил президент страны Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин охарактеризовал работу ВС России в зоне СВО. Видео © Telegram / "ЗАРУБИН"

"Всё грамотнее и грамотнее, это очевидно", сказал он после вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Глава государства отметил, что российская оборонная промышленность набирает обороты, начала производить в разы больше. Причём президент знает, что ещё не всего хватает нашим войскам.

Путин: Правящие элиты на Западе сделали русофобию своей идеологией

Путин: Правящие элиты на Западе сделали русофобию своей идеологией

Ранее Владимир Путин заявил, что у Запада никогда не получится раздавить Россию. По его словам, наша страна сначала не вмешивалась в ситуацию на Украине, однако потом была вынуждена прийти на помощь жителям Донбасса.

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Kremlin.ru

Матвей Константинов
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