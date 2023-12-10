ВС России в ходе спецоперации действуют "всё грамотнее и грамотнее". Об этом заявил президент страны Владимир Путин в программе "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой опубликовал журналист Павел Зарубин в телеграм-канале.

Путин охарактеризовал работу ВС России в зоне СВО. Видео © Telegram / "ЗАРУБИН"

"Всё грамотнее и грамотнее, это очевидно", — сказал он после вручения медалей "Золотая Звезда" Героям России.

Глава государства отметил, что российская оборонная промышленность набирает обороты, начала производить в разы больше. Причём президент знает, что ещё не всего хватает нашим войскам.