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Путин: Правящие элиты на Западе сделали русофобию своей идеологией

28 ноября, 13:57

Kremlin.ru

Сегодня практически официальной идеологией правящих элит Запада стали русофобия и другие формы расизма и неонацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора.

По его словам, западная русофобия направлена не только против русских, но и против всех народов России.

"Нас много, всех сейчас не назову, но против всех народов России это направлено", — подчеркнул Путин.

Путин указал на "плевки в лицо" от Запада в ответ на требования России

Путин указал на "плевки в лицо" от Запада в ответ на требования России

В ходе выступления глава государства также подчеркнул, что Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладывается в логику "западных расистов и колонизаторов", добавил Путин.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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