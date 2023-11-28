Путин: Правящие элиты на Западе сделали русофобию своей идеологией
Kremlin.ru
Сегодня практически официальной идеологией правящих элит Запада стали русофобия и другие формы расизма и неонацизма. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании Всемирного русского народного собора.
По его словам, западная русофобия направлена не только против русских, но и против всех народов России.
"Нас много, всех сейчас не назову, но против всех народов России это направлено", — подчеркнул Путин.
В ходе выступления глава государства также подчеркнул, что Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладывается в логику "западных расистов и колонизаторов", добавил Путин.