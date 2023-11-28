Путин: Западу не нужна большая и многонациональная Россия 28 ноября, 13:56 Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.

"Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации", — отметил российский лидер.

Ранее в ходе того же выступления президент России заявил, что именно наша страна находится в авангарде формирования нового справедливого миропорядка. На полях специальной военной операции мы сражаемся за свободу не только России, но и всего мира, заверил Путин.

Авторы Марина Калегина