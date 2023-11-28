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Путин: Западу не нужна большая и многонациональная Россия

28 ноября, 13:56
<p>Президент России Владимир Путин. Обложка © <a href="http://kremlin.ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Президент России Владимир Путин. Обложка © Kremlin.ru

Западу в принципе не нужна такая большая и многонациональная страна, как Россия. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.

"Наше многообразие и единство культур, традиций, языков, этносов просто не укладывается в логику западных расистов и колонизаторов, в их жестокую схему тотального обезличивания, разобщения, подавления и эксплуатации", — отметил российский лидер.

Путин заявил о провале санкционного блицкрига

Путин заявил о провале санкционного блицкрига

Ранее в ходе того же выступления президент России заявил, что именно наша страна находится в авангарде формирования нового справедливого миропорядка. На полях специальной военной операции мы сражаемся за свободу не только России, но и всего мира, заверил Путин.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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