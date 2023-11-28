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Путин заявил о провале санкционного блицкрига

28 ноября, 13:49

Kremlin.ru

Российская экономика и бизнес должны кратно нарастить свой потенциал. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.

Российский лидер отдельно обратился к предпринимателям, поблагодарил их за слаженную работу.

"Именно объединяя усилия государства и бизнеса, мы сорвали беспрецедентную агрессию Запада. Их санкционный блицкриг провалился", сказал президент.

Глава государства призвал вкладываться в Россию, создавать рабочие места и участвовать в подготовке кадров.

"И тогда рост национальной экономики превратится в новые успехи и возможности для ваших компаний", — добавил Владимир Путин.

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Ранее в ходе того же выступления президент России заявил, что именно наша страна находится в авангарде формирования нового справедливого миропорядка. На полях специальной военной операции мы сражаемся за свободу не только России, но и всего мира, заверил Путин.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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