Путин заявил о провале санкционного блицкрига
Российская экономика и бизнес должны кратно нарастить свой потенциал. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.
Российский лидер отдельно обратился к предпринимателям, поблагодарил их за слаженную работу.
"Именно объединяя усилия государства и бизнеса, мы сорвали беспрецедентную агрессию Запада. Их санкционный блицкриг провалился", — сказал президент.
Глава государства призвал вкладываться в Россию, создавать рабочие места и участвовать в подготовке кадров.
"И тогда рост национальной экономики превратится в новые успехи и возможности для ваших компаний", — добавил Владимир Путин.
Ранее в ходе того же выступления президент России заявил, что именно наша страна находится в авангарде формирования нового справедливого миропорядка. На полях специальной военной операции мы сражаемся за свободу не только России, но и всего мира, заверил Путин.