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Регион

Путин: Мы сражаемся за свободу не только России, но и всего мира

Опубликовано 28 ноября 2023, 13:41
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LIFE / Павел Баранов

В специальной военной операции Россия сражается за свободу не только свою, но и всего мира. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.

Российский лидер отметил, что именно наша страна находится в авангарде формирования нового справедливого миропорядка.

"Видим, что диктатура одного гегемона дряхлеет. Она пошла вразнос и просто опасна окружающим. Это понятно всему мировому большинству", — заключил глава государства.

Путин считает необходимым создание в Евразии единого пространства мира
Путин считает необходимым создание в Евразии единого пространства мира

Ранее Путин назвал новый многополярный миропорядок более справедливым и демократичным. Российский лидер подчеркнул, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики.

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Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
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