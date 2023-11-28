Путин: Мы сражаемся за свободу не только России, но и всего мира 5661 5661 LIFE / Павел Баранов

В специальной военной операции Россия сражается за свободу не только свою, но и всего мира. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании 25-го Всемирного русского народного собора.

Российский лидер отметил, что именно наша страна находится в авангарде формирования нового справедливого миропорядка.

"Видим, что диктатура одного гегемона дряхлеет. Она пошла вразнос и просто опасна окружающим. Это понятно всему мировому большинству", — заключил глава государства.

Ранее Путин назвал новый многополярный миропорядок более справедливым и демократичным. Российский лидер подчеркнул, что Африка наряду с Азией, Ближним Востоком, Латинской Америкой займёт в нём достойное место, окончательно освободится от тяжёлого наследия колониализма и неоколониализма, отринув его современные практики.

Авторы Марина Калегина