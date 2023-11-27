Путин рассказал о просчёте Запада в санкциях против российских банков

Недоброжелатели России не рассчитывали, что банковский сектор РФ будет проходить создаваемые извне сложности. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой ВТБ Андреем Костиным.

"Вот видите, наши недоброжелатели, видимо, не рассчитывали на то, что банковский сектор России будет проходить таким образом все сложности, которые создаются извне. Не учли, казалось бы, элементарные вещи, что банк — это не просто кубышка, где деньги лежат, а это часть экономики", — подчеркнул Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Глава государства добавил, что банковская сфера отражает состояние экономики в целом. По словам Костина, банковский сектор готовился к разному развитию ситуации, но экономика оказалась устойчивой, поэтому сейчас можно наблюдать экономический рост.

Также российский лидер на встрече с Костиным заявил, что Центробанку нужно быть "аккуратнее с мягкостью". Так глава государства отреагировал на реплику банкира по поводу того, что, когда экономика выйдет на целевые цифры по инфляции, ЦБ скорректирует свою политику и сделает её "менее жёсткой, а может быть, лучше, даже более мягкой".