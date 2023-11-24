В американском штате приостановили исполнение закона об антироссийских санкциях

В штате Нью-Джерси приостановлено исполнение закона о санкциях против компаний, имеющих связи с Россией. Об этом сообщила газета Politico.

"Этим летом штат добровольно приостановил действие закона после того, как компания, которую планировалось внести в чёрный список, получила временное ограничительное постановление от федерального судьи", — говорится в материале.

По информации издания, речь идёт об американском филиале японской Kyocera, имеющей дочерние структуры в РФ. Представители компании обвиняют власти штата в превышении полномочий, попытке регулирования международной торговли и вмешательстве в работу федерального правительства, отвечающего за антироссийские меры.

Власти Нью-Джерси на время разбирательства притормозили исполнение закона, поскольку решение суда в отношении Kyocera может распространяться и на другие компании. Так, подпасть под санкции за сотрудничество с Россией могли корпорация Xerox, банк JP Morgan Chase и другие крупные организации.