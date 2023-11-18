"Русские, как всегда": Песков объяснил, почему от западных санкций страдает сам Запад

Страны Запада испытывают мучения из-за того, что введённые ими против Российской Федерации санкции не приносят того эффекта, на который был расчёт, а России при этом удаётся извлекать из ограничений пользу для себя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Дмитрий Песков — о мучениях Запада из-за несработавших санкций против России. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы, как всегда: русские умудрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций", — сообщил официальный представитель Кремля.