Регион

Уведомления отключены

18 ноября, 11:44

"Русские, как всегда": Песков объяснил, почему от западных санкций страдает сам Запад

Песков: Запад мучается из-за не сработавших санкций, а РФ извлекла из них пользу

Страны Запада испытывают мучения из-за того, что введённые ими против Российской Федерации санкции не приносят того эффекта, на который был расчёт, а России при этом удаётся извлекать из ограничений пользу для себя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Дмитрий Песков — о мучениях Запада из-за несработавших санкций против России. Видео © t.me / ЗАРУБИН

"Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы, как всегда: русские умудрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций", сообщил официальный представитель Кремля.

Также Песков отметил, что у стран Запада большие возможности и достаточно цинизма, чтобы пойти на любые меры для достижения своих целей. Тот факт, что противники России будут продолжать искать варианты давления на нашу страну, он назвал абсолютно очевидным.

Песков напомнил, что РФ никогда не искала конфронтации с Финляндией и не угрожала ей

Песков напомнил, что РФ никогда не искала конфронтации с Финляндией и не угрожала ей

Ранее Песков сообщил, что Россия намерена поучаствовать в виртуальном саммите лидеров стран "Большой двадцатки". Дистанционную встречу глав государств премьер Индии Нарендра Моди анонсировал ещё в сентябре этого года.

Обложка ©

LIFE / Павел Баранов

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров