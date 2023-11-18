"Русские, как всегда": Песков объяснил, почему от западных санкций страдает сам Запад
Песков: Запад мучается из-за не сработавших санкций, а РФ извлекла из них пользу
Страны Запада испытывают мучения из-за того, что введённые ими против Российской Федерации санкции не приносят того эффекта, на который был расчёт, а России при этом удаётся извлекать из ограничений пользу для себя. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.
Дмитрий Песков — о мучениях Запада из-за несработавших санкций против России. Видео © t.me / ЗАРУБИН
"Мы видим, что действительно западники мучаются, у них мучения из-за того, что санкции не бьют так, как они должны бить. Более того, мы, как всегда: русские умудрились сделать так, чтобы извлекать выгоду из санкций", — сообщил официальный представитель Кремля.
Также Песков отметил, что у стран Запада большие возможности и достаточно цинизма, чтобы пойти на любые меры для достижения своих целей. Тот факт, что противники России будут продолжать искать варианты давления на нашу страну, он назвал абсолютно очевидным.
Ранее Песков сообщил, что Россия намерена поучаствовать в виртуальном саммите лидеров стран "Большой двадцатки". Дистанционную встречу глав государств премьер Индии Нарендра Моди анонсировал ещё в сентябре этого года.
LIFE / Павел Баранов