Следующая встреча лидеров G20 может пройти в ноябре
Моди предложил провести встречу лидеров G20 в ноябре в дистанционном формате
Индийский премьер Нарендра Моди предложил провести встречу лидеров G20 в ноябре в дистанционном формате. Об этом сообщает The Times of India.
"Индия несёт ответственность за председательство в "Большой двадцатке" до ноября 2023 года. За эти два дня все вы внесли много предложений. Мы можем рассмотреть темы, по которым мы выносили здесь предложения, на этой виртуальной сессии", — отметил он в ходе выступления на саммите в Нью-Дели.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что эта встреча, вероятно, пройдёт в конце ноября.
Ранее глава МИД РФ назвал саммит G20 в Нью-Дели успехом всех стран "Двадцатки". По его словам, группа переживает внутреннюю реформу. Также министр отметил, что Глобальный Юг не позволил Западу украинизировать декларацию G20.
ТАСС / EPA