Следующая встреча лидеров G20 может пройти в ноябре

"Индия несёт ответственность за председательство в "Большой двадцатке" до ноября 2023 года. За эти два дня все вы внесли много предложений. Мы можем рассмотреть темы, по которым мы выносили здесь предложения, на этой виртуальной сессии", — отметил он в ходе выступления на саммите в Нью-Дели.