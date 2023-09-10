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10 сентября, 09:30

Следующая встреча лидеров G20 может пройти в ноябре

Моди предложил провести встречу лидеров G20 в ноябре в дистанционном формате

Индийский премьер Нарендра Моди предложил провести встречу лидеров G20 в ноябре в дистанционном формате. Об этом сообщает The Times of India.

"Индия несёт ответственность за председательство в "Большой двадцатке" до ноября 2023 года. За эти два дня все вы внесли много предложений. Мы можем рассмотреть темы, по которым мы выносили здесь предложения, на этой виртуальной сессии", — отметил он в ходе выступления на саммите в Нью-Дели.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в свою очередь сообщил, что эта встреча, вероятно, пройдёт в конце ноября.

Лавров заявил о конце гегемонии Запада после саммита G20

Лавров заявил о конце гегемонии Запада после саммита G20

Ранее глава МИД РФ назвал саммит G20 в Нью-Дели успехом всех стран "Двадцатки". По его словам, группа переживает внутреннюю реформу. Также министр отметил, что Глобальный Юг не позволил Западу украинизировать декларацию G20.

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ТАСС / EPA

Никита Осипов
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