"Безусловный успех": Лавров оценил саммит G20 в Нью-Дели
Глава МИД РФ Лавров назвал саммит G20 в Нью-Дели успехом всех стран "Двадцатки"
Саммит "Большой двадцатки" (G20) стал успехом для всех стран группы, которая переживает внутреннюю реформу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Саммит, конечно же, безусловный успех, прежде всего индийского председательства, но и всех нас. "Двадцатка" переживает, я бы сказал, такую внутреннюю реформу", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам саммита в Нью-Дели.
По словам Лаврова, прежде всего это проявилось в значительной активизации членов G20 от Глобального Юга, которые при ведущей роли Индии очень чётко и настойчиво добивались учёта своих интересов в обсуждаемых договорённостях. В результате они вошли в финальную декларацию.
Ранее немецкие СМИ отметили, что декларация саммита G20 нарушила планы канцлера ФРГ Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России. Журналисты напомнили, как на прошлогоднем саммите, проходившем на Бали, была принята декларация с осуждением специальной военной операции на Украине. На Западе это событие было воспринято как "звучная пощёчина" РФ. Однако в этот раз такого не случилось, что вызвало бурное негодование в Киеве.
ТАСС / Александр Щербак