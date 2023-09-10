"Безусловный успех": Лавров оценил саммит G20 в Нью-Дели

Саммит "Большой двадцатки" (G20) стал успехом для всех стран группы, которая переживает внутреннюю реформу. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Саммит, конечно же, безусловный успех, прежде всего индийского председательства, но и всех нас. "Двадцатка" переживает, я бы сказал, такую внутреннюю реформу", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам саммита в Нью-Дели.