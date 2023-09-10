Оконфузившийся Байден досрочно улетел с саммита G20 в Индии

Президент США Джо Байден решил досрочно завершить участие в саммите "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели и уже вылетел из Индии. Об этом сообщает агентство Press Trust of India в соцсети X (ранее Twitter), опубликовав кадры с аэродрома, на которых видно, как лидер США поднимается на борт по трапу.