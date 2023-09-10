Оконфузившийся Байден досрочно улетел с саммита G20 в Индии
PTI: Байден улетел из Нью-Дели, пропустив третью сессию саммита G20
Президент США Джо Байден решил досрочно завершить участие в саммите "Группы двадцати" (G20) в Нью-Дели и уже вылетел из Индии. Об этом сообщает агентство Press Trust of India в соцсети X (ранее Twitter), опубликовав кадры с аэродрома, на которых видно, как лидер США поднимается на борт по трапу.
Байден садится в самолёт в Нью-Дели для досрочного вылета с саммита G20. Видео © Twitter / PTI_News
"Президент США Джо Байден сегодня утром отбыл во Вьетнам после участия в саммите G20 в Дели", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф писал, что конфуз Байдена на G20 заставил понервничать наследного принца Саудовской Аравии.
Twitter / PTI_News