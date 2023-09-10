Регион

Уведомления отключены

10 сентября, 04:48

Декларация саммита G20 нарушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России, пишут СМИ

Zeit: Декларация саммита G20 нарушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России

Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели разрушила все планы немецкого канцлера Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

Журналисты напомнили, как на прошлогоднем саммите, проходившем на Бали, была принята декларация с осуждением специальной военной операции на Украине. На Западе это событие было воспринято как "звучная пощёчина" России.

"Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признаёт то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации саммита в Нью-Дели нет осуждения России, не было упоминания и о "пощёчине", — говорится в публикации.

Конфуз Байдена на G20 заставил понервничать наследного принца Саудовской Аравии

Конфуз Байдена на G20 заставил понервничать наследного принца Саудовской Аравии

Ранее Лайф писал, что декларация саммита G20 в Нью-Дели оказалась ударом для Запада из-за отсутствия консенсуса по поддержке Киева. В документе упоминается лишь "война на Украине" — формулировка, которую сторонники Незалежной, среди которых США и союзники по НАТО, раньше отвергали, так как считали, что обе стороны в равной степени причастны к конфликту.

Обложка ©

ТАСС / Manish Swarup / AP

Андрей Соловьёв
  • Новости
  • Олаф Шольц
  • саммитg20
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров