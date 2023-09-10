Декларация саммита G20 нарушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России, пишут СМИ

Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели разрушила все планы немецкого канцлера Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России. Об этом пишет немецкая газета Zeit.

Журналисты напомнили, как на прошлогоднем саммите, проходившем на Бали, была принята декларация с осуждением специальной военной операции на Украине. На Западе это событие было воспринято как "звучная пощёчина" России.

"Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признаёт то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации саммита в Нью-Дели нет осуждения России, не было упоминания и о "пощёчине", — говорится в публикации.