Декларация саммита G20 нарушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России, пишут СМИ
Zeit: Декларация саммита G20 нарушила планы Шольца "отвесить пощёчину" России
Итоговая декларация саммита G20 в Нью-Дели разрушила все планы немецкого канцлера Олафа Шольца "отвесить пощёчину" России. Об этом пишет немецкая газета Zeit.
Журналисты напомнили, как на прошлогоднем саммите, проходившем на Бали, была принята декларация с осуждением специальной военной операции на Украине. На Западе это событие было воспринято как "звучная пощёчина" России.
"Шольц говорил о том, что произошло важное прояснение в решающий момент этого конфликта. Теперь он признаёт то, что уже невозможно скрывать. В итоговой декларации саммита в Нью-Дели нет осуждения России, не было упоминания и о "пощёчине", — говорится в публикации.
Ранее Лайф писал, что декларация саммита G20 в Нью-Дели оказалась ударом для Запада из-за отсутствия консенсуса по поддержке Киева. В документе упоминается лишь "война на Украине" — формулировка, которую сторонники Незалежной, среди которых США и союзники по НАТО, раньше отвергали, так как считали, что обе стороны в равной степени причастны к конфликту.
ТАСС / Manish Swarup / AP