Лавров заявил о конце гегемонии Запада после саммита G20
Лавров: Гегемонии Запада пришёл конец из-за новых центров мирового развития
У Запада больше не получится оставаться гегемоном с учётом новых центров мирового развития. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Запад не сможет оставаться гегемоном, учитывая, что объективно давно появились и набирают силу новые центры мирового развития", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам саммита в Нью-Дели.
Министр добавил, что после саммита G20 странам Запада следует задуматься, насколько они в состоянии продолжать навязывать своё лидерство всему миру.
Ранее Лайф сообщал, что декларацию саммита G20 назвали ударом для Запада. Как отметила газета Financial Times, в итоговом документе нет ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины, к слову, уже выразил недовольство декларацией.
VK / МИД России