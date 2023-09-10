Лавров заявил о конце гегемонии Запада после саммита G20

У Запада больше не получится оставаться гегемоном с учётом новых центров мирового развития. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Запад не сможет оставаться гегемоном, учитывая, что объективно давно появились и набирают силу новые центры мирового развития", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам саммита в Нью-Дели.

Министр добавил, что после саммита G20 странам Запада следует задуматься, насколько они в состоянии продолжать навязывать своё лидерство всему миру.