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10 сентября, 09:01

Лавров заявил о конце гегемонии Запада после саммита G20

Лавров: Гегемонии Запада пришёл конец из-за новых центров мирового развития

У Запада больше не получится оставаться гегемоном с учётом новых центров мирового развития. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Запад не сможет оставаться гегемоном, учитывая, что объективно давно появились и набирают силу новые центры мирового развития", — сказал глава МИД РФ на пресс-конференции по итогам саммита в Нью-Дели.

Министр добавил, что после саммита G20 странам Запада следует задуматься, насколько они в состоянии продолжать навязывать своё лидерство всему миру.

Лавров заявил о неудаче Запада по украинизации декларации G20

Лавров заявил о неудаче Запада по украинизации декларации G20

Ранее Лайф сообщал, что декларацию саммита G20 назвали ударом для Запада. Как отметила газета Financial Times, в итоговом документе нет ни одной формулировки с осуждением Москвы или поддержкой Киева. МИД Украины, к слову, уже выразил недовольство декларацией.

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VK / МИД России

Наталья Исакова
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