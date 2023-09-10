Лавров заявил о неудаче Запада по украинизации декларации G20
Лавров: Глобальный Юг не позволил Западу украинизировать декларацию G20
Западу не удалось навязать участникам саммита "Большой двадцатки" украинскую повестку. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров G20.
"Благодаря консолидированной позиции Глобального Юга <…> удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня", — сказал он.
Лавров подчеркнул, что украинский параграф упоминается в декларации объединения, но лишь в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют.
"В соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН. Это очень важно", — добавил министр.
Напомним, 9 сентября о принятии итоговой декларации на саммите G20 сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди. В ходе встречи лидеры стран обратили внимание на страдания людей и другие негативные последствия конфликта в Незалежной. МИД Украины выразил недовольство декларацией. А сегодня стало известно, что Байден улетел из Нью-Дели, пропустив третью сессию саммита.
ТАСС / Пресс-служба МИД РФ