Лавров заявил о неудаче Запада по украинизации декларации G20

Западу не удалось навязать участникам саммита "Большой двадцатки" украинскую повестку. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам встречи лидеров G20.

"Благодаря консолидированной позиции Глобального Юга <…> удалось не допустить успеха попытки Запада опять украинизировать всю повестку дня", — сказал он.

Лавров подчеркнул, что украинский параграф упоминается в декларации объединения, но лишь в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов, которые в мире существуют.