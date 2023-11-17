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17 ноября, 20:01

Песков заявил, что Россия готовится к виртуальному саммиту "Большой двадцатки"

Россия намерена поучаствовать в виртуальном саммите лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), который намечен на 22 ноября. В настоящий момент ведётся подготовка к мероприятию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дистанционную встречу глав государств премьер Индии Нарендра Моди анонсировал ещё в сентябре этого года. Зарубежный политик подчеркнул, что дополнительные переговоры позволят ещё раз обсудить все вопросы, озвученные на очном саммите "Большой двадцатки".

"Ведётся подготовка к участию", — прокомментировал ситуацию Песков в беседе с журналистами.

Премьер Индии пригласил Путина посетить страну

Премьер Индии пригласил Путина посетить страну

А тем временем в Сан-Франциско подходит к концу саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Для участия в мероприятии впервые за шесть лет США посетил председатель КНР Си Цзиньпин. Впрочем, американский лидер Джо Байден оказался не слишком гостеприимным, обозвав китайского гостя "диктатором" по завершении переговоров.

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X / G20 India

Илья Пушкарев
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