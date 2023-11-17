Песков заявил, что Россия готовится к виртуальному саммиту "Большой двадцатки"

Россия намерена поучаствовать в виртуальном саммите лидеров стран "Большой двадцатки" (G20), который намечен на 22 ноября. В настоящий момент ведётся подготовка к мероприятию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дистанционную встречу глав государств премьер Индии Нарендра Моди анонсировал ещё в сентябре этого года. Зарубежный политик подчеркнул, что дополнительные переговоры позволят ещё раз обсудить все вопросы, озвученные на очном саммите "Большой двадцатки".