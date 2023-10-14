Премьер Индии пригласил Путина посетить страну
Матвиенко: Моди заявил, что был бы рад принять Путина в Индии
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Индийский премьер Нарендра Моди выразил готовность принять президента России Владимира Путина. Об этом сообщила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Господин Моди сказал, что он рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии", — сказала она журналистам по итогам встречи с индийским политиком.
В последний раз президент России Владимир Путин общался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в августе этого года. В ходе беседы глава государства поздравил индийского представителя с успешной посадкой космической станции "Чандраян-3" на Луну. Вместе с тем политики подтвердили готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.