Премьер Индии пригласил Путина посетить страну

"Господин Моди сказал, что он рад бы был видеть Владимира Владимировича в Индии", — сказала она журналистам по итогам встречи с индийским политиком.

В последний раз президент России Владимир Путин общался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в августе этого года. В ходе беседы глава государства поздравил индийского представителя с успешной посадкой космической станции "Чандраян-3" на Луну. Вместе с тем политики подтвердили готовность и дальше развивать двустороннее сотрудничество в космической сфере.