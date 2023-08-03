Премьер Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС без Путина
Премьер Индии Нарендра Моди. Фото © Getty Images / Drew Angerer
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС, который пройдёт 22–23 августа в Йоханнесбурге, потому что президент России Владимир Путин не будет присутствовать там лично. Об этом сообщили в индийском правительстве.
"Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в связи с решением президента России Владимира Путина не присутствовать на саммите", — сказал источник РИА "Новости".
Так, Индию на встрече лидеров стран БРИКС представит вице-президент или министр иностранных дел страны. От России же на саммит поедет министр иностранных дел Сергей Лавров, а Путин будет участвовать в мероприятии в режиме видеоконференции.
Напомним, что в БРИКС входят пять государств: Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. В последнее время звучит всё больше заявлений о намерении других стран стать членами организации. Например, в мае и июне к альянсу пожелали присоединиться Венесуэла и Алжир, а всего — около 20 государств. Египет уже подал заявку, как и Эфиопия.