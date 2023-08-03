Премьер Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС без Путина

Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался ехать на саммит БРИКС, который пройдёт 22–23 августа в Йоханнесбурге, потому что президент России Владимир Путин не будет присутствовать там лично. Об этом сообщили в индийском правительстве.

"Моди не будет участвовать в очном формате в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в связи с решением президента России Владимира Путина не присутствовать на саммите", — сказал источник РИА "Новости".