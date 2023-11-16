Российская делегация прибыла на саммит АТЭС в Сан-Франциско
Посольство России: Делегация во главе с Оверчуком прибыла в США на саммит АТЭС
В Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прибыла российская делегация. Об этом сообщается в телеграм-канале Посольства РФ в США.
"Делегация России во главе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС", — заявили в дипмиссии.
В посольстве добавили, что российская сторона рассчитывает на обеспечение под председательством Соединённых Штатов конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума. Помимо этого, в посольстве подчеркнули, что Москва рассматривает данное мероприятие в качестве ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США направляют России сигналы о готовности вести так называемый закулисный диалог на проходящем сейчас в Сан-Франциско саммите АТЭС. По словам дипломата, подобный "странный подход", когда Штаты в публичной плоскости чинят РФ различные препятствия, а потом предлагают обсудить что-то за кулисами, мешает работе всех делегаций на саммите.
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