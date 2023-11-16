Российская делегация прибыла на саммит АТЭС в Сан-Франциско

В Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) прибыла российская делегация. Об этом сообщается в телеграм-канале Посольства РФ в США.

"Делегация России во главе с заместителем председателя Правительства Российской Федерации Алексеем Оверчуком прибыла в Сан-Франциско для участия в саммите и лидерской неделе АТЭС", — заявили в дипмиссии.

В посольстве добавили, что российская сторона рассчитывает на обеспечение под председательством Соединённых Штатов конструктивного и прагматичного диалога в рамках этого экономического форума. Помимо этого, в посольстве подчеркнули, что Москва рассматривает данное мероприятие в качестве ведущей площадки для обсуждения ключевых вопросов экономического взаимодействия стран Азиатско-Тихоокеанского региона.