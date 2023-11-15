Захарова сообщила о готовности США к закулисному диалогу с Россией

США направляют России сигналы о готовности вести так называемый закулисный диалог на проходящем сейчас в Сан-Франциско саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"От США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный неформальный диалог, пусть пока и за кулисами, ничего не могу сказать, были и такие заходы. Тем не менее курс Вашингтона на бесплодные словесные пикировки пока преобладает", — сказала дипломат.