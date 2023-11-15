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Регион
Опубликовано 15 ноября 2023, 18:54
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Захарова сообщила о готовности США к закулисному диалогу с Россией

Захарова: США сигнализируют о готовности к диалогу с РФ за кулисами саммита АТЭС

США направляют России сигналы о готовности вести так называемый закулисный диалог на проходящем сейчас в Сан-Франциско саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"От США начали поступать сигналы о готовности вести с нами прагматичный неформальный диалог, пусть пока и за кулисами, ничего не могу сказать, были и такие заходы. Тем не менее курс Вашингтона на бесплодные словесные пикировки пока преобладает", — сказала дипломат.

По словам Захаровой, подобный "странный подход", когда Штаты в публичной плоскости чинят РФ различные препятствия, а потом предлагают обсудить что-то за кулисами, мешает работе всех делегаций на саммите АТЭС. Дипломат уточнила, что Россию это не собьёт с намеченного курса, а результат американской "вахты" будет зависеть от самих представителей США и их готовности к компромиссам.

Ранее Лайф сообщал, что председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско, это его первый визит в США за последние шесть лет. Там на полях саммита АТЭС он встретится с президентом США Джо Байденом. Ожидается, что политики обсудят развитие отношений двух стран, а также обменяются мнениями о ситуации на Украине и конфликте на Ближнем Востоке.

Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил, что у КНР — "реальные проблемы"
Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил, что у КНР — "реальные проблемы"
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VK / МИД России

Наталья Исакова
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