Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил, что у КНР — "реальные проблемы"

Президент США Джо Байден в преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Пекин сталкивается с "реальными проблемами", передаёт CNN. Речь об этом зашла во время встречи американского лидера со спонсорами саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который стартует в Сан-Франциско.

"У них реальные проблемы, друзья", — сказал Байден, не расшифровав при этом свою мысль.

По мнению обозревателей CNN, политик имел в виду ситуацию в экономике КНР, рост безработицы среди молодёжи, а также кризис в сфере недвижимости.