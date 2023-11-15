Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил, что у КНР — "реальные проблемы"
Президент США Джо Байден (справа) и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Президент США Джо Байден в преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что Пекин сталкивается с "реальными проблемами", передаёт CNN. Речь об этом зашла во время встречи американского лидера со спонсорами саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который стартует в Сан-Франциско.
"У них реальные проблемы, друзья", — сказал Байден, не расшифровав при этом свою мысль.
По мнению обозревателей CNN, политик имел в виду ситуацию в экономике КНР, рост безработицы среди молодёжи, а также кризис в сфере недвижимости.
Напомним, что Байден встретится с Си Цзиньпином уже сегодня. Политики обсудят развитие отношений двух стран, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе в военной сфере. Также стороны обменяются мнениями о ситуации на Украине и конфликте на Ближнем Востоке, обсудят возможные угрозы от Ирана.