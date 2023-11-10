Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭC 15 ноября

Президент США Джо Байден 15 ноября проведёт встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.

"Байден действительно встретится с президентом (председателем. — Прим. Лайфа) КНР Си Цзиньпином в районе Сан-Франциско <…> 15 ноября", — сказал в ходе брифинга американский высокопоставленный чиновник.

Ожидается, что политики обсудят развитие отношений двух стран, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе по военной сфере. Также предполагается, что стороны обменяются мнениями насчёт ситуации на Украине и конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, по словам представителя Белого дома, особое внимание Вашингтон хочет уделить теме развития отношений России и КНДР. В частности, американская сторона намерена донести до Пекина озабоченность "провокационными шагами Пхеньяна".