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Регион
Опубликовано 10 ноября 2023, 17:18

Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита АТЭC 15 ноября

Белый дом: Байден встретится с Си Цзиньпином в Сан-Франциско на саммите АТЭС

Президент США Джо Байден 15 ноября проведёт встречу с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, штат Калифорния. Об этом журналистам сообщил представитель Белого дома.

"Байден действительно встретится с президентом (председателем. — Прим. Лайфа) КНР Си Цзиньпином в районе Сан-Франциско <…> 15 ноября", — сказал в ходе брифинга американский высокопоставленный чиновник.

Ожидается, что политики обсудят развитие отношений двух стран, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе по военной сфере. Также предполагается, что стороны обменяются мнениями насчёт ситуации на Украине и конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, по словам представителя Белого дома, особое внимание Вашингтон хочет уделить теме развития отношений России и КНДР. В частности, американская сторона намерена донести до Пекина озабоченность "провокационными шагами Пхеньяна".

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Напомним, саммит АТЭС состоится в Сан-Франциско 11–17 ноября. Ранее руководство Соединённых Штатов отправило приглашения на встречу всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в том числе и России, хотя до этого в Госдепе заявили, что не ждут участия президента Владимира Путина, и пообещали "надлежащее участие" России с учётом санкций.

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Getty Images / Alex Wong

Наталья Исакова
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