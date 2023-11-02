В Госдепе пообещали надлежащее участие России в саммите АТЭС с учётом санкций

Вашингтон будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско в ноябре. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

"Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию", — приводит сообщение РИА "Новости".

При этом американская сторона будет учитывать введённые санкции, уточнили в Госдепе, указав, что страна серьёзно относится к своей ответственности за проведение саммита. Сейчас США не имеют актуальной информации о том, кто может войти в состав делегации Москвы, добавили в ведомстве.