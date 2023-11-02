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Регион
Опубликовано 2 ноября 2023, 05:53
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В Госдепе пообещали надлежащее участие России в саммите АТЭС с учётом санкций

Вашингтон будет работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие делегации от России в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), который состоится в Сан-Франциско в ноябре. Об этом заявили в Госдепартаменте США.

"Мы, конечно, будем работать над тем, чтобы обеспечить надлежащее участие всех экономик АТЭС, включая Россию", — приводит сообщение РИА "Новости".

При этом американская сторона будет учитывать введённые санкции, уточнили в Госдепе, указав, что страна серьёзно относится к своей ответственности за проведение саммита. Сейчас США не имеют актуальной информации о том, кто может войти в состав делегации Москвы, добавили в ведомстве.

Антонов ответил на заявления Госдепа об участии России в саммите АТЭС
Антонов ответил на заявления Госдепа об участии России в саммите АТЭС

Ранее в Госдепе заявили, что не ждут участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско. Официальный представитель ведомства Мэтт Миллер тогда подтверждал, что Соединённые Штаты готовы исполнять свои обязательства как страны-хозяйки международного мероприятия.

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X / APEC Secretariat

Артур Лапсаков
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