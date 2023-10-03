Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 3 октября 2023, 04:28
4143

Антонов ответил на заявления Госдепа об участии России в саммите АТЭС

Посол Антонов: Россия самостоятельно определится с участием в саммите АТЭС в США

Россия сама определит, руководствуясь практической целесообразностью, кто будет представлять её на саммите АТЭС, запланированном на ноябрь. Так прокомментировал заявление секретаря Госдепа Мэтью Миллера о том, что приезд президента РФ Владимира Путина в Сан-Франциско не ожидается, посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция — составить документ и направить всем участникам объединения. Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России", — заявил дипломат.

По его мнению, ссылки на американские санкции несостоятельны, а отсутствие приглашения на основании односторонних рестрикций — прямое нарушение международных обязательств.

Политолог раскрыл, почему США боятся выступления Путина на саммите АТЭС
Политолог раскрыл, почему США боятся выступления Путина на саммите АТЭС

Напомним, как заявили в Госдепартаменте США, Вашингтону очевидно, что президент России Владимир Путин не посетит Сан-Франциско в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Впрочем, официальный представитель ведомства Мэтт Миллер не стал уточнять, намерен ли Вашингтон приглашать российскую делегацию.

BannerImage

VK / Посольство России в США

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Анатолий Антонов (посол России в США)
  • АТЭС
  • Госдеп
  • США
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar