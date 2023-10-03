Антонов ответил на заявления Госдепа об участии России в саммите АТЭС

Россия сама определит, руководствуясь практической целесообразностью, кто будет представлять её на саммите АТЭС, запланированном на ноябрь. Так прокомментировал заявление секретаря Госдепа Мэтью Миллера о том, что приезд президента РФ Владимира Путина в Сан-Франциско не ожидается, посол РФ в США Анатолий Антонов.

"В деле рассылки приглашений Вашингтону как председателю АТЭС отведена техническая функция — составить документ и направить всем участникам объединения. Решение же вопроса о составе делегации и уровне представленности — прерогатива России", — заявил дипломат.

По его мнению, ссылки на американские санкции несостоятельны, а отсутствие приглашения на основании односторонних рестрикций — прямое нарушение международных обязательств.