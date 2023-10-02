Госдеп: США не ждут участия Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско

Вашингтону очевидно, что президент России Владимир Путин не посетит Сан-Франциско в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США.

По словам официального представителя ведомства Мэтта Миллера, Соединённые Штаты готовы исполнять свои обязательства как страны – хозяйки международного мероприятия. Впрочем, он не стал уточнять, намерен ли Вашингтон приглашать российскую делегацию.

"Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь. Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно", — подытожил американский дипломат.