Госдеп: США не ждут участия Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско
Вашингтону очевидно, что президент России Владимир Путин не посетит Сан-Франциско в ноябре для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Такое заявление сделали в Госдепартаменте США.
По словам официального представителя ведомства Мэтта Миллера, Соединённые Штаты готовы исполнять свои обязательства как страны – хозяйки международного мероприятия. Впрочем, он не стал уточнять, намерен ли Вашингтон приглашать российскую делегацию.
"Мы обсуждаем маловероятные сценарии. Я не думаю, что Владимир Путин будет здесь. Его не будет в Сан-Франциско в ноябре, я думаю, всем это ясно", — подытожил американский дипломат.
США неспроста всячески пытаются избежать участия Путина в саммите АТЭС, считает политолог Денис Батурин. По словам эксперта, выступление российского лидера на встрече стало бы мощным ударом по Вашингтону, который стремится вычеркнуть Москву из всех форматов.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / apec