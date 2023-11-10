Стало известно, кто возглавит российскую делегацию на саммите АТЭС в США
Делегацию РФ на саммите АТЭС возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук
Российскую делегацию на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в США возглавит вице-премьер РФ Алексей Оверчук. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
"По поручению президента российскую делегацию возглавит вице-премьер Оверчук", — отметил представитель Кремля.
Напомним, саммит АТЭС состоится в Сан-Франциско 11–17 ноября. Ранее руководство Соединённых Штатов отправило приглашения на встречу всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в том числе и России, хотя до этого в Госдепе заявили, что не ждут участия президента Владимира Путина, и пообещали "надлежащее участие" России с учётом санкций.
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