США пригласили на саммит в Сан-Франциско все страны – участницы АТЭС, включая РФ

Руководство Соединённых Штатов отправило приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе России. Об этом заявил на брифинге в понедельник Мэтт Мюррей, старшее должностное лицо США в АТЭС.

Государство в качестве принимающей стороны планирует действовать "в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США". Это касается и учёта санкций, уточнил Мюррей.