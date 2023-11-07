Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 ноября 2023, 02:56
3555

США пригласили на саммит в Сан-Франциско все страны – участницы АТЭС, включая РФ

Руководство Соединённых Штатов отправило приглашения на ноябрьский саммит в Сан-Франциско всем участникам Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), в том числе России. Об этом заявил на брифинге в понедельник Мэтт Мюррей, старшее должностное лицо США в АТЭС.

Государство в качестве принимающей стороны планирует действовать "в соответствии с духом и принципами АТЭС, а также в соответствии с законами и нормами США". Это касается и учёта санкций, уточнил Мюррей.

Политолог раскрыл, почему США боятся выступления Путина на саммите АТЭС
Политолог раскрыл, почему США боятся выступления Путина на саммите АТЭС

Напомним, ранее в Госдепе заявили, что не ждут участия президента России Владимира Путина в саммите АТЭС в Сан-Франциско. Официальный представитель ведомства Мэтт Миллер тогда подтверждал, что Соединённые Штаты готовы исполнять свои обязательства как страны – хозяйки международного мероприятия. А на днях в Госдепе пообещали надлежащее участие России в саммите АТЭС с учётом санкций.

BannerImage

apec.org

Лариса Сафронова
  • Новости
  • США
  • АТЭС
  • Россия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar