В Белом доме раскрыли темы предстоящих переговоров Байдена и Си Цзиньпина

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин намерены во время встречи в Сан-Франциско обсудить риски, которые может создать Иран. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников из Белого дома.

"Джо Байден будет призывать Си Цзиньпина повлиять на Тегеран, чтобы предотвратить использование Ираном и его сторонниками войны Израиля с движением ХАМАС для разжигания более обширного регионального конфликта", — цитирует издание своего собеседника.

Корме того, будет затронут вопрос иранской ядерной программы, которая может представлять угрозу безопасности не только на Ближнем Востоке, но и за его пределами.