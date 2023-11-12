Украину похвалили за "четыре туза" для Си Цзиньпина перед встречей с Байденом

Неудачи Украины на фронте существенно ослабили позиции президента США Джо Байдена на предстоящей в ноябре встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в материале гонконгской газеты Asia Times.

"Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками "тупика" — это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая", — сказано в тексте.

Автор считает, что провал ВСУ даёт китайскому лидеру "руку из четырёх тузов" на грядущей встрече с американским коллегой. Политикам предстоит обсудить ситуации на Украине и Ближнем Востоке.