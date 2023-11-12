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12 ноября, 12:24

Украину похвалили за "четыре туза" для Си Цзиньпина перед встречей с Байденом

Asia Times: Провалы ВСУ ослабили позиции Байдена перед встречей с Си Цзиньпином

<p>Президент США Джо Байден с лидером КНР Си Цзиньпином. Фото © ТАСС / АР / Alex Brandon</p>

Президент США Джо Байден с лидером КНР Си Цзиньпином. Фото © ТАСС / АР / Alex Brandon

Неудачи Украины на фронте существенно ослабили позиции президента США Джо Байдена на предстоящей в ноябре встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в материале гонконгской газеты Asia Times.

"Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками "тупика" это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая", сказано в тексте.

Автор считает, что провал ВСУ даёт китайскому лидеру "руку из четырёх тузов" на грядущей встрече с американским коллегой. Политикам предстоит обсудить ситуации на Украине и Ближнем Востоке.

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Напомним, на днях стало известно о том, что Байден 15 ноября проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, штат Калифорния. Ожидается, что политики обсудят развитие отношений двух стран, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе по военной сфере. Также предполагается, что стороны обменяются мнениями насчёт ситуации на Украине и конфликта на Ближнем Востоке.

Юрий Лысенко
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