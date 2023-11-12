Украину похвалили за "четыре туза" для Си Цзиньпина перед встречей с Байденом
Asia Times: Провалы ВСУ ослабили позиции Байдена перед встречей с Си Цзиньпином
Президент США Джо Байден с лидером КНР Си Цзиньпином. Фото © ТАСС / АР / Alex Brandon
Неудачи Украины на фронте существенно ослабили позиции президента США Джо Байдена на предстоящей в ноябре встрече с лидером КНР Си Цзиньпином. Об этом говорится в материале гонконгской газеты Asia Times.
"Провал наступления украинских войск против российских и признание командующего войсками "тупика" — это удар по стратегическим позициям Америки и победа для Китая", — сказано в тексте.
Автор считает, что провал ВСУ даёт китайскому лидеру "руку из четырёх тузов" на грядущей встрече с американским коллегой. Политикам предстоит обсудить ситуации на Украине и Ближнем Востоке.
Напомним, на днях стало известно о том, что Байден 15 ноября проведёт встречу с председателем КНР Си Цзиньпином на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, штат Калифорния. Ожидается, что политики обсудят развитие отношений двух стран, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе по военной сфере. Также предполагается, что стороны обменяются мнениями насчёт ситуации на Украине и конфликта на Ближнем Востоке.