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11 ноября, 07:32

СМИ узнали, что Байден готовится к "жёсткому разговору" о России с Цзиньпином

Politico: Байден планирует жёсткий разговор с Цзиньпином об РФ, Украине и Иране

В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в США глава Белого дома Джо Байден планирует провести "жёсткую" беседу по теме отношений между странами, связях Китая с Ираном и Россией, а также о роли Пекина в конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Politicо.

Планируется, что Байден попробует убедить китайского коллегу оказать влияние на Иран, чтобы тот отказался от стремлений к эскалации и "распространению насилия на Ближнем Востоке". При этом в обратном случае 80-летний политик даст незамедлительный ответ на любые действия Тегерана, которые будут носить провокационный характер. Также президент хочет обсудить роль Китая в эпидемии передозировки опиоидов в США.

По данным газеты, для Байдена встреча с Цзиньпином является последним шансом, чтобы попытаться оказать влияние на политика. Глава Белого дома хочет использовать это для перезагрузки отношений между государствами перед своей предвыборной кампанией. Она, к слову, при победе на выборах президента Тайваня кандидата, который поддерживает независимость острова, может сделать следующий год "довольно ухабистым".

Источник издания обратил внимание, что в последнее время заметно возросло желание китайской стороны идти на контакт и обсуждать актуальные вопросы. По одной из версий, смена вектора может быть связана с экономическими проблемами Пекина. Однако на данный момент всё ещё остаётся неясным настрой КНР — планирует ли Поднебесная краткосрочное или долгосрочное улучшение отношений.

Китай не удовлетворил интерес Вашингтона по вопросу контроля над вооружениями

Китай не удовлетворил интерес Вашингтона по вопросу контроля над вооружениями

Как уже рассказывал Лайф, 15 ноября американский и китайский лидеры Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. К слову, власти США направили приглашения на встречу всем участникам АТЭС, в том числе России. Хотя в Госдепе до этого сообщали, что Вашингтон не ждёт участия президента РФ Владимира Путина в саммите в Сан-Франциско.

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ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta

Николь Вербер
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