СМИ узнали, что Байден готовится к "жёсткому разговору" о России с Цзиньпином
Politico: Байден планирует жёсткий разговор с Цзиньпином об РФ, Украине и Иране
В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в США глава Белого дома Джо Байден планирует провести "жёсткую" беседу по теме отношений между странами, связях Китая с Ираном и Россией, а также о роли Пекина в конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Politicо.
Планируется, что Байден попробует убедить китайского коллегу оказать влияние на Иран, чтобы тот отказался от стремлений к эскалации и "распространению насилия на Ближнем Востоке". При этом в обратном случае 80-летний политик даст незамедлительный ответ на любые действия Тегерана, которые будут носить провокационный характер. Также президент хочет обсудить роль Китая в эпидемии передозировки опиоидов в США.
По данным газеты, для Байдена встреча с Цзиньпином является последним шансом, чтобы попытаться оказать влияние на политика. Глава Белого дома хочет использовать это для перезагрузки отношений между государствами перед своей предвыборной кампанией. Она, к слову, при победе на выборах президента Тайваня кандидата, который поддерживает независимость острова, может сделать следующий год "довольно ухабистым".
Источник издания обратил внимание, что в последнее время заметно возросло желание китайской стороны идти на контакт и обсуждать актуальные вопросы. По одной из версий, смена вектора может быть связана с экономическими проблемами Пекина. Однако на данный момент всё ещё остаётся неясным настрой КНР — планирует ли Поднебесная краткосрочное или долгосрочное улучшение отношений.
Как уже рассказывал Лайф, 15 ноября американский и китайский лидеры Джо Байден и Си Цзиньпин встретятся на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. К слову, власти США направили приглашения на встречу всем участникам АТЭС, в том числе России. Хотя в Госдепе до этого сообщали, что Вашингтон не ждёт участия президента РФ Владимира Путина в саммите в Сан-Франциско.
ТАСС / AP / Manuel Balce Ceneta