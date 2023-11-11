СМИ узнали, что Байден готовится к "жёсткому разговору" о России с Цзиньпином

В ходе встречи с председателем КНР Си Цзиньпином в США глава Белого дома Джо Байден планирует провести "жёсткую" беседу по теме отношений между странами, связях Китая с Ираном и Россией, а также о роли Пекина в конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Politicо.

Планируется, что Байден попробует убедить китайского коллегу оказать влияние на Иран, чтобы тот отказался от стремлений к эскалации и "распространению насилия на Ближнем Востоке". При этом в обратном случае 80-летний политик даст незамедлительный ответ на любые действия Тегерана, которые будут носить провокационный характер. Также президент хочет обсудить роль Китая в эпидемии передозировки опиоидов в США.

По данным газеты, для Байдена встреча с Цзиньпином является последним шансом, чтобы попытаться оказать влияние на политика. Глава Белого дома хочет использовать это для перезагрузки отношений между государствами перед своей предвыборной кампанией. Она, к слову, при победе на выборах президента Тайваня кандидата, который поддерживает независимость острова, может сделать следующий год "довольно ухабистым".