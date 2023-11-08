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8 ноября, 05:09

Китай не удовлетворил интерес Вашингтона по вопросу контроля над вооружениями

Reuters: В США посчитали несодержательным диалог с КНР по вооружениям

Соединённые Штаты не считают содержательной прошедшую в Вашингтоне встречу с представителями Китая по вопросам контроля над вооружениями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По мнению источника агентства, хотя встреча была конструктивной, делегация КНР не дала исчерпывающие ответы на вопросы, затронутые помощником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Например, его интересовала доктрина Пекина, касающаяся ядерного оружия, и то, какой объём средств на это выделяется.

"Я бы не сказал, что мы узнали от них что-то новое и что они раскрыли подробности о своих ядерных силах, их наращивании, а также о том, может ли меняться их курс или доктрина со временем", — объяснил чиновник.

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А ранее Соединённые Штаты и Китай пришли к принципиальному согласию по встрече глав государств Джо Байдена и Си Цзиньпина в середине ноября в Сан-Франциско в рамках саммита АТЭС. В настоящий момент обговариваются детали.

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AP / TASS / Alex Brandon

Лариса Сафронова
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