Китай не удовлетворил интерес Вашингтона по вопросу контроля над вооружениями

Соединённые Штаты не считают содержательной прошедшую в Вашингтоне встречу с представителями Китая по вопросам контроля над вооружениями. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника.

По мнению источника агентства, хотя встреча была конструктивной, делегация КНР не дала исчерпывающие ответы на вопросы, затронутые помощником президента США Джо Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном. Например, его интересовала доктрина Пекина, касающаяся ядерного оружия, и то, какой объём средств на это выделяется.

"Я бы не сказал, что мы узнали от них что-то новое и что они раскрыли подробности о своих ядерных силах, их наращивании, а также о том, может ли меняться их курс или доктрина со временем", — объяснил чиновник.