Украинский размен: О чём договорятся Джо Байден и Си Цзиньпин на встрече в Сан-Франциско Какие предложения США примет глава Китая и повлияет ли встреча лидеров в Сан-Франциско 15 ноября на будущее мирных переговоров с Украиной. У Лайфа есть версии, что будет происходить за кулисами официальной повестки. 13 ноября, 22:40 Си Цзиньпин и Джо Байден. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

На саммите АТЭС в Сан-Франциско 15 ноября состоится встреча лидеров США и КНР. Белый дом планирует обсудить с главой Китая роль Пекина в конфликтах на Украине и Ближнем Востоке, сообщают американские СМИ. Однако повестка более обширна и будет включать ряд важных публичных и непубличных треков международных отношений. Стоит отметить, что американская сторона уже использует возможную встречу как разменную монету, грозя Пекину "жёстким разговором", отмечает издание Politico. Байден делает это на фоне общественных настроений, согласно которым около 83% американцев негативно относятся к Китаю.

Козыри КНР и темы китайской повестки на полях саммита АТЭС

Asia Times перечисляет плюсы в пользу Поднебесной и её козыри. Провал контрнаступления играет в пользу Пекина, который не только не поддался на давление США, но и нарастил торговлю с Россией. По мнению издания, отсутствие у США успехов в технологической войне с Китаем подтолкнуло его к развитию самостоятельности и созданию продвинутых технологий. А конфликт между Израилем и Газой позволил КНР укрепить своё положение и имидж среди стран Глобального Юга.

— Самая главная тема для Китая — проблема Тайваня. Учитывая, что для США — это потеря лидирующего положения в мировой экономике, то страх перед объединением Китая и Тайваня несёт самые большие геополитические риски для Вашингтона, — считает главный научный сотрудник Института востоковедения РАН Андрей Островский.

По словам эксперта, Китай рассчитывает, что США рано или поздно сдадут Тайвань, а США надеются на то, что Пекин снимет ряд ограничений в американо-китайской торговле. Поскольку объём торговли этих стран составляет более 700 млрд долларов.

Американские проблемы и повестка на саммите АТЭС 15 ноября

Поскольку встреча глав КНР и США была анонсирована лишь в американских СМИ, а в официальных китайских изданиях — об этом ни слова, то есть она пока находится под вопросом. Тем не менее эксперты приводят главные публичные темы, которые волнуют чиновников Белого дома.

— Разрешение опиоидного кризиса и фентаниловой лихорадки — наиболее объёмная и яркая тема инфоповестки США, учитывая, что немалая часть синтетических опиатов поступает в Америку из Китая, — напоминает политолог-американист Малек Дудаков. — За ними следует регулирование искусственного интеллекта, а затем — зелёная повестка. Это то, что будет обсуждаться публично. Вполне возможно, что удастся достичь некоторых точек соприкосновения.

Си Цзиньпин и Джо Байден. Фото © ТАСС / AP / Alex Brandon

Малек Дудаков считает, что непублично важная тема будет связана с Тайванем. Тайбэй проведёт выборы в январе, Вашингтон будет требовать от Пекина признания их итогов, чтобы не допустить радикального силового сценария. Ещё одной негласной темой встречи глав государств станет вопрос, связанный с инвестициями и деньгами в условиях американо-торговых войн и военно-политического противостояния. Так как делегация Си Цзиньпина включает внушительное число бизнесменов, которых больше всего беспокоят антикитайские санкции.

Также есть предположения, что визит председателя Си и президента Байдена в Сан-Франциско закончится договором о поставках Boeing 737 Max. Об этом заявил Bloomberg. Условия потенциального соглашения ещё обсуждаются, но подобная заметка похожа лишь на напоминание о сотрудничестве, так как на складах Boeing хранится около 85 самолётов 737 Max, предназначенных для Китая.

Тема Украины занимает в риторике США лишь третье место после Тайваня и Ирана, считает ряд экспертов. По их словам, попытка сторон о чём-либо договориться может закончиться ничем.

Авторы Елена Ладилова