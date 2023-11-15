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15 ноября, 07:33

Си Цзиньпин прибыл в США впервые за шесть лет

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС

<p>Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США впервые за шесть лет. Его сопровождает в Сан-Франциско из аэропорта в гостиницу кортеж из тринадцати машин. Китайского лидера торжественно встречают флагами Китая, по периметру стоят сотрудники охраны, которые внимательно следят за происходящим.

Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско на саммит АТЭС. Видео © X/Nick Sortor

Украинский размен: О чём договорятся Джо Байден и Си Цзиньпин на встрече в Сан-Франциско

Украинский размен: О чём договорятся Джо Байден и Си Цзиньпин на встрече в Сан-Франциско

Напомним, что встреча президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина пройдёт сегодня, 15 ноября, на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Политики обсудят развитие отношений двух стран, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе в военной сфере. Также стороны обменяются мнениями о ситуации на Украине и конфликте на Ближнем Востоке, а также обсудят возможные угрозы от Ирана.

Дарья Нарыкова
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