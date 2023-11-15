Председатель КНР Си Цзиньпин прибыл в США впервые за шесть лет. Его сопровождает в Сан-Франциско из аэропорта в гостиницу кортеж из тринадцати машин. Китайского лидера торжественно встречают флагами Китая, по периметру стоят сотрудники охраны, которые внимательно следят за происходящим.