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15 ноября, 23:24

В Белом доме раскрыли, как прошли переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом: Байден и Си Цзиньпин провели откровенные, конструктивные переговоры

Встреча президента США Джо Байдена и лидера Китая Си Цзиньпина на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско прошла в откровенном и конструктивном ключе. Об этом сообщили в Белом доме.

"Лидеры двух стран провели откровенную и конструктивную беседу по ряду двусторонних и международных вопросов и обменялись мнениями по имеющимся разногласиям", — сообщает вашингтонская администрация на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

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Напомним, ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. В начале переговоров американский президент заявил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что соперничество между ними не перерастёт в конфликт. Си Цзиньпин же в свою очередь отметил, что конкуренция не соответствует духу времени и не даст решить глобальные проблемы, возникающие между Китаем и США, а также перед всем миром. После переговоров главы государств перешли к рабочему ужину, к которому также присоединились госсекретарь Энтони Блинкен, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава МИД Китая Ван И и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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