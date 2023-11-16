В Белом доме раскрыли, как прошли переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. В начале переговоров американский президент заявил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что соперничество между ними не перерастёт в конфликт. Си Цзиньпин же в свою очередь отметил, что конкуренция не соответствует духу времени и не даст решить глобальные проблемы, возникающие между Китаем и США, а также перед всем миром. После переговоров главы государств перешли к рабочему ужину, к которому также присоединились госсекретарь Энтони Блинкен, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава МИД Китая Ван И и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци.