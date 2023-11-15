Си Цзиньпин и Байден начали первую за год очную встречу

Председатель Китая Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Это первая очная встреча глав государств примерно за год.

"Мы должны гарантировать, что конкуренция не превратится в конфликт. И мы также должны управлять ею ответственным образом — конкуренцией. Именно этого хотят Соединённые Штаты, именно это мы намерены делать", — заявил Байден в ходе встречи, выразив мнение, что этого от государств хочет и всё мировое сообщество.

Лидер Китая в свою очередь отметил, что в последние 50 лет отношения Пекина и Вашингтона никогда не были гладкими, но соперничество не выход. Оно не соответствует духу времени и не даст решить глобальные проблемы, которые возникают между Китаем и США, а также перед всем миром.