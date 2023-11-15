Регион

Уведомления отключены

15 ноября, 19:48

Си Цзиньпин и Байден начали первую за год очную встречу

Председатель Китая Си Цзиньпин встретился с президентом США Джо Байденом на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско. Это первая очная встреча глав государств примерно за год.

"Мы должны гарантировать, что конкуренция не превратится в конфликт. И мы также должны управлять ею ответственным образом — конкуренцией. Именно этого хотят Соединённые Штаты, именно это мы намерены делать", — заявил Байден в ходе встречи, выразив мнение, что этого от государств хочет и всё мировое сообщество.

Лидер Китая в свою очередь отметил, что в последние 50 лет отношения Пекина и Вашингтона никогда не были гладкими, но соперничество не выход. Оно не соответствует духу времени и не даст решить глобальные проблемы, которые возникают между Китаем и США, а также перед всем миром.

Стало известно, какое "бревно в глазу" у Байдена омрачит их встречу с Си Цзиньпином

Стало известно, какое "бревно в глазу" у Байдена омрачит их встречу с Си Цзиньпином

Ранее сообщалось, что политики обсудят развитие отношений двух стран, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе в военной сфере. Также стороны обменяются мнениями о ситуации на Украине и конфликте на Ближнем Востоке, обсудят возможные угрозы от Ирана. Перед встречей Байден заявил, что у КНР — "реальные проблемы". По мнению журналистов, политик имел в виду ситуацию в экономике страны, рост безработицы среди молодёжи, а также кризис в сфере недвижимости.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Никита Никонов
  • Новости
  • Джо Байден
  • Си Цзиньпин
  • США
  • Китай
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров