Стало известно, какое "бревно в глазу" у Байдена омрачит их встречу с Си Цзиньпином
Депутат Хамитов: Байден воплощает в жизнь русскую пословицу про бревно и соринку
Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon
Президент США Джо Байден мнит себя "всемирным наставником", потому и позволяет себе высказывания о неких "проблемах Китая" в преддверии встречи с Си Цзиньпином. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов.
По его словам, американскому лидеру не мешало бы обратить внимание на то, что творится в его собственном доме. Хамитов уверен, что тогда многие вздохнули бы с облегчением — и американские граждане, и жители других стран, которые уже подустали от постоянных указаний Вашингтона, как им жить и что делать.
Заявления первых лиц США всё чаще заставляют вспомнить русскую пословицу про бревно в своём глазу и соринку — в чужом. Проблемами других стран очень "озабочен" лидер страны, которая постоянно наращивает свой внешний долг, которая значительную часть своих ресурсов тратит на поддержку преступного режима в Киеве, в которой до сих пор не изжита расовая проблема, как и множество экономических, в которой люди жалуются на отсутствие реальной свободы слова – и этот список можно продолжать ещё очень долго.
Депутат Госдумы Амир Хамитов.
По словам собеседника Лайфа, совсем не удивительно, что Китай всё явственнее отдаёт предпочтение налаживанию отношений с Россией, которая нацелена на конструктивную совместную работу, а не на попытки подчинения себе всех и вся.
Напомним, что Байден встретится с Си Цзиньпином уже сегодня. Политики обсудят развитие отношений двух стран, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе в военной сфере. Также стороны обменяются мнениями о ситуации на Украине и конфликте на Ближнем Востоке, обсудят возможные угрозы от Ирана.