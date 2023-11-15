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15 ноября, 12:00

Стало известно, какое "бревно в глазу" у Байдена омрачит их встречу с Си Цзиньпином

Депутат Хамитов: Байден воплощает в жизнь русскую пословицу про бревно и соринку

<p>Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon</p>

Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин. Обложка © ТАСС / AP / Alex Brandon

Президент США Джо Байден мнит себя "всемирным наставником", потому и позволяет себе высказывания о неких "проблемах Китая" в преддверии встречи с Си Цзиньпином. Таким мнением поделился в беседе с Лайфом депутат Госдумы Амир Хамитов.

По его словам, американскому лидеру не мешало бы обратить внимание на то, что творится в его собственном доме. Хамитов уверен, что тогда многие вздохнули бы с облегчением — и американские граждане, и жители других стран, которые уже подустали от постоянных указаний Вашингтона, как им жить и что делать.

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Заявления первых лиц США всё чаще заставляют вспомнить русскую пословицу про бревно в своём глазу и соринку — в чужом. Проблемами других стран очень "озабочен" лидер страны, которая постоянно наращивает свой внешний долг, которая значительную часть своих ресурсов тратит на поддержку преступного режима в Киеве, в которой до сих пор не изжита расовая проблема, как и множество экономических, в которой люди жалуются на отсутствие реальной свободы слова – и этот список можно продолжать ещё очень долго.

Депутат Госдумы Амир Хамитов.

По словам собеседника Лайфа, совсем не удивительно, что Китай всё явственнее отдаёт предпочтение налаживанию отношений с Россией, которая нацелена на конструктивную совместную работу, а не на попытки подчинения себе всех и вся.

Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил, что у КНР — "реальные проблемы"

Байден перед встречей с Си Цзиньпином заявил, что у КНР — "реальные проблемы"

Напомним, что Байден встретится с Си Цзиньпином уже сегодня. Политики обсудят развитие отношений двух стран, необходимость поддержания открытых каналов связи, в том числе в военной сфере. Также стороны обменяются мнениями о ситуации на Украине и конфликте на Ближнем Востоке, обсудят возможные угрозы от Ирана.

Ольга Годуненко
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