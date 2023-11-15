Заявления первых лиц США всё чаще заставляют вспомнить русскую пословицу про бревно в своём глазу и соринку — в чужом. Проблемами других стран очень "озабочен" лидер страны, которая постоянно наращивает свой внешний долг, которая значительную часть своих ресурсов тратит на поддержку преступного режима в Киеве, в которой до сих пор не изжита расовая проблема, как и множество экономических, в которой люди жалуются на отсутствие реальной свободы слова – и этот список можно продолжать ещё очень долго.