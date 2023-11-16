Си Цзиньпин предупредил Байдена о катастрофических последствиях конфликта Китая и США
Си Цзиньпин: Конфликт Китая и США грозит невыносимыми последствиями
Гипотетический конфликт между Китаем и США грозит невыносимыми последствиями для обеих сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским лидером Джо Байденом на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.
"Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон", — отметил глава Поднебесной.
Си Цзиньпин также назвал отношения Китая и США "самыми важными" в мире. Кроме того, китайский лидер выразил мнение, что планета достаточно большая, чтобы процветать могли оба государства. При этом успех одного предоставляет возможности для другого, считает председатель КНР.
Напомним, ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин и Байден начали первую очную встречу почти за год. В начале переговоров американский президент заявил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что конкуренция между ними не перерастёт в конфликт. Си Цзиньпин же в ответ отметил, что соперничество не соответствует духу времени и не даст решить глобальные проблемы, которые возникают между Китаем и США, а также перед всем миром. В настоящее время встреча уже завершилась, сообщила пресс-служба Белого дома.
ТАСС / AP