Си Цзиньпин предупредил Байдена о катастрофических последствиях конфликта Китая и США

Си Цзиньпин также назвал отношения Китая и США "самыми важными" в мире. Кроме того, китайский лидер выразил мнение, что планета достаточно большая, чтобы процветать могли оба государства. При этом успех одного предоставляет возможности для другого, считает председатель КНР.

Напомним, ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин и Байден начали первую очную встречу почти за год. В начале переговоров американский президент заявил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что конкуренция между ними не перерастёт в конфликт. Си Цзиньпин же в ответ отметил, что соперничество не соответствует духу времени и не даст решить глобальные проблемы, которые возникают между Китаем и США, а также перед всем миром. В настоящее время встреча уже завершилась, сообщила пресс-служба Белого дома.