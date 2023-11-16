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15 ноября, 22:14

Си Цзиньпин предупредил Байдена о катастрофических последствиях конфликта Китая и США

Си Цзиньпин: Конфликт Китая и США грозит невыносимыми последствиями

Гипотетический конфликт между Китаем и США грозит невыносимыми последствиями для обеих сторон. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским лидером Джо Байденом на полях саммита форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

"Не представляется реалистичным сценарий, при котором одна страна переформатирует другую, а возможный конфликт или конфронтация повлекли бы за собой невыносимые последствия для обеих сторон", — отметил глава Поднебесной.

Си Цзиньпин также назвал отношения Китая и США "самыми важными" в мире. Кроме того, китайский лидер выразил мнение, что планета достаточно большая, чтобы процветать могли оба государства. При этом успех одного предоставляет возможности для другого, считает председатель КНР.

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Напомним, ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин и Байден начали первую очную встречу почти за год. В начале переговоров американский президент заявил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что конкуренция между ними не перерастёт в конфликт. Си Цзиньпин же в ответ отметил, что соперничество не соответствует духу времени и не даст решить глобальные проблемы, которые возникают между Китаем и США, а также перед всем миром. В настоящее время встреча уже завершилась, сообщила пресс-служба Белого дома.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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