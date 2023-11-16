Байден после встречи с Си Цзиньпином назвал его диктатором

Президент США Джо Байден вновь назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. Это произошло спустя всего несколько часов после их очной встречи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, которую в Белом доме назвали очень конструктивной.

"Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, <…> опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей", — ответил Байден на пресс-конференции на вопрос, считает ли он сейчас Си Цзиньпина диктатором.