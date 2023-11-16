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16 ноября, 01:59
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Байден после встречи с Си Цзиньпином назвал его диктатором

Президент США Джо Байден вновь назвал лидера Китая Си Цзиньпина диктатором. Это произошло спустя всего несколько часов после их очной встречи на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско, которую в Белом доме назвали очень конструктивной.

"Ну послушайте, он им является. Он диктатор в том смысле, что является парнем, который руководит страной, <…> опирающейся на форму правительства, полностью отличающуюся от нашей", — ответил Байден на пресс-конференции на вопрос, считает ли он сейчас Си Цзиньпина диктатором.

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Напомним, в июне Байден, комментируя инцидент со сбитым над Атлантикой китайским аэростатом, назвал Си Цзиньпина диктатором. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин тогда счёл высказывания американского президента крайне безответственными, нарушающими дипломатический этикет и являющимися открытой политической провокацией. А Посольство Китая в Вашингтоне потребовало немедленно предпринять серьёзные действия для того, чтобы устранить негативные последствия высказываний Байдена.

Сегодня в США Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. Глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что их соперничество не перерастёт в конфликт. После переговоров глава Белого дома заявил о реальном прогрессе в диалоге с Пекином. Лидер КНР же подчеркнул, что конкуренция не соответствует современным реалиям и не позволит решить проблемы, возникающие как между двумя странами, так и перед всем миром. Также он предупредил о катастрофических последствиях столкновения США и КНР.

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ТАСС / AP

Никита Никонов
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