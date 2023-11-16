Байден заявил о "реальном прогрессе" на переговорах с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) удалось добиться "реального прогресса".

"Существуют важнейшие международные вызовы, которые требуют нашего совместного лидерства. Сегодня мы добились реального прогресса", — написал Байден на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что ценит переговоры с председателем КНР, так как считает важным, чтобы главы двух государств понимали друг друга.

После переговоров политики перешли к ужину в расширенном составе, к которому присоединились госсекретарь Энтони Блинкен, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава МИД Китая Ван И и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци. Затем Байден и Си Цзиньпин продолжили общение во время прогулки. Один из журналистов выкрикнул вопрос, как проходит встреча, на что американский президент ответил "хорошо".