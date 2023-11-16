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16 ноября, 00:02

Байден заявил о "реальном прогрессе" на переговорах с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден заявил, что на переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином в Сан-Франциско на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) удалось добиться "реального прогресса".

"Существуют важнейшие международные вызовы, которые требуют нашего совместного лидерства. Сегодня мы добились реального прогресса", — написал Байден на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

Он добавил, что ценит переговоры с председателем КНР, так как считает важным, чтобы главы двух государств понимали друг друга.

После переговоров политики перешли к ужину в расширенном составе, к которому присоединились госсекретарь Энтони Блинкен, помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан, глава МИД Китая Ван И и первый секретарь секретариата ЦК КПК Цай Ци. Затем Байден и Си Цзиньпин продолжили общение во время прогулки. Один из журналистов выкрикнул вопрос, как проходит встреча, на что американский президент ответил "хорошо".

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Напомним, ранее Лайф писал, что Си Цзиньпин и Байден провели первую очную встречу почти за год. В начале беседы глава Белого дома заявил, что Вашингтон и Пекин должны дать гарантии, что соперничество между ними не перерастёт в конфликт. Лидер Поднебесной же подчеркнул, что конкуренция не соответствует современным реалиям и не позволит решить глобальные проблемы, возникающие как между двумя странами, так и перед всем миром. В Белом доме заявили, что встреча носила откровенный и конструктивный характер.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / MediaPunch

Никита Никонов
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