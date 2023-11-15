В ЕС предложили в рамках 12-го пакета ввести санкции против 120 физлиц и юрлиц из РФ

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил в рамках очередного пакета санкций Евросоюза ввести ограничения в отношении свыше 120 физических и юридических лиц из России. Конкретные имена и названия организаций не указываются, но предполагается, что рестрикции коснутся российской военной и оборонной отраслей, а также IT-сектора, сообщается на сайте внешнеполитической службы ЕС.

"Жозеп Боррель предлагает внедрить санкции ещё в отношении более 120 физических и юридических лиц", — говорится в заявлении.

Ожидается, что ограничения введут в отношении тех, кто проводил выборы в новых российских регионах. По словам Борреля, в 12-й пакет санкций войдут новые ограничения на экспорт и импорт, а также меры, связанные с потолком цен на нефть и обходом уже существующих рестрикций. Стоит отметить, что детали нового пакета будут опубликованы после согласования Советом ЕС. Когда это произойдёт, пока не известно. На согласование 11-го пакета, напомним, потребовалось больше месяца.