Новый пакет антироссийских санкций направлен на утверждение Евросовета
ТАСС: Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России
Еврокомиссия утвердила черновой план 12-го пакета санкций против России и передала его на рассмотрение странам Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.
Собеседник агентства подтвердил, что Еврокомиссия хочет лишить нашу страну доходов от торговли алмазами и принять меры против обхода уже введённых санкций. Другие детали очередного пакета ограничений будут озвучены после согласования с Советом ЕС.
Ранее сообщалось, что также под очередной запрет должно подпасть оборудование, которое Москва якобы использует для производства вооружений. Ограничения могут коснуться и некоторых химикатов, станков, литиевых аккумуляторов, термостатов и двигателей для беспилотников. В целом в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирался ввести ограничения в 5,3 миллиарда долларов.
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