Регион

Уведомления отключены

15 ноября, 16:00

Новый пакет антироссийских санкций направлен на утверждение Евросовета

ТАСС: Еврокомиссия одобрила предложения по 12-му пакету санкций против России

Еврокомиссия утвердила черновой план 12-го пакета санкций против России и передала его на рассмотрение странам Евросоюза. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Брюсселе.

Собеседник агентства подтвердил, что Еврокомиссия хочет лишить нашу страну доходов от торговли алмазами и принять меры против обхода уже введённых санкций. Другие детали очередного пакета ограничений будут озвучены после согласования с Советом ЕС.

Евросоюз в очередном пакете санкций нацелился на российские алмазы

Евросоюз в очередном пакете санкций нацелился на российские алмазы

Ранее сообщалось, что также под очередной запрет должно подпасть оборудование, которое Москва якобы использует для производства вооружений. Ограничения могут коснуться и некоторых химикатов, станков, литиевых аккумуляторов, термостатов и двигателей для беспилотников. В целом в рамках 12-го пакета санкций против России Евросоюз собирался ввести ограничения в 5,3 миллиарда долларов.

Обложка ©

Shutterstock

Марина Калегина
  • Новости
  • Санкции против России
  • ЕС
  • Экономика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров