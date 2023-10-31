В США раскрыли содержание нового пакета санкций ЕС против России на $5,3 млрд
Bloomberg: ЕС введёт торговые ограничения против РФ ещё на $5,3 млрд
В рамках 12-го пакета санкций против РФ Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в $5,3 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Там уточнили, что в список запретов на импорт войдут некоторые товары строительной продукции.
Согласно сведениям журналистов, новые ограничения коснутся вывоза сварочного оборудования, химической продукции и технологий, которые могут применяться в военных целях. Также в ЕС планируют запретить ввоз некоторых металлов, строительной продукции, продуктов транспортного назначения, добавили в агентстве.
Ожидается, что в новом запретном списке будут числиться 100 физических и 40 юридических лиц. В издании также указали, что будет введён запрет на выдачу лицензий на программное обеспечение.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказ Белграда вводить антироссийские санкции усилил международную репутацию Сербии. По словам политика, его страна — единственная в Европе, которая на протяжении двух лет не присоединилась к ограничениям, даже на фоне обвинения властей в нерешительности.
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