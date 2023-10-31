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31 октября, 16:38

В США раскрыли содержание нового пакета санкций ЕС против России на $5,3 млрд

Bloomberg: ЕС введёт торговые ограничения против РФ ещё на $5,3 млрд

В рамках 12-го пакета санкций против РФ Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в $5,3 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Там уточнили, что в список запретов на импорт войдут некоторые товары строительной продукции.

Согласно сведениям журналистов, новые ограничения коснутся вывоза сварочного оборудования, химической продукции и технологий, которые могут применяться в военных целях. Также в ЕС планируют запретить ввоз некоторых металлов, строительной продукции, продуктов транспортного назначения, добавили в агентстве.

Ожидается, что в новом запретном списке будут числиться 100 физических и 40 юридических лиц. В издании также указали, что будет введён запрет на выдачу лицензий на программное обеспечение.

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Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что отказ Белграда вводить антироссийские санкции усилил международную репутацию Сербии. По словам политика, его страна — единственная в Европе, которая на протяжении двух лет не присоединилась к ограничениям, даже на фоне обвинения властей в нерешительности.

Обложка ©

Getty Images / Tetra Images / Henryk Sadura

Александра Мышляева
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