В США раскрыли содержание нового пакета санкций ЕС против России на $5,3 млрд

В рамках 12-го пакета санкций против РФ Евросоюз собирается ввести ограничения суммой в $5,3 млрд, сообщило агентство Bloomberg. Там уточнили, что в список запретов на импорт войдут некоторые товары строительной продукции.

Согласно сведениям журналистов, новые ограничения коснутся вывоза сварочного оборудования, химической продукции и технологий, которые могут применяться в военных целях. Также в ЕС планируют запретить ввоз некоторых металлов, строительной продукции, продуктов транспортного назначения, добавили в агентстве.

Ожидается, что в новом запретном списке будут числиться 100 физических и 40 юридических лиц. В издании также указали, что будет введён запрет на выдачу лицензий на программное обеспечение.