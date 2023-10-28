"Идеальных санкций нет": В США признали, что Россия обвела Запад вокруг пальца
FP: Западный потолок цен на нефть в 60 долларов за баррель не навредил России
РФ не пострадала от введённого западными странами потолка цен на российскую нефть 60 долларов за баррель. Как отмечает американский журнал Foreign Policy, сторонники подобных ограничений говорят, что это эффективный инструмент, чтобы сковать Кремль. Однако критики полагают, что Москва с лёгкостью обходит санкции.
В материале издания говорится, что поначалу такие меры работали, но со временем Россия к ним привыкла. Так, РФ стала больше торговать с государствами, которые выступили против введения потолка цен. Те же, кто поддержал ограничения, утверждают, что их можно усилить за счёт санкций против нефтяных компаний РФ и зарубежных посредников, но это рискует навредить мировой экономике.
"Политики не любят это признавать, однако идеальных санкций нет. Ограничение цен на нефть сработало в 2022 году, однако оно никогда не задумывалось как долгосрочная мера. Объект санкций всегда адаптируется," — подчёркивает Foreign Policy.
Ранее ответственный секретарь президентской Комиссии по вопросам развития топливно-энергетического комплекса, главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин заявил, что Россия поставила в Китай более 75 миллионов тонн нефти в 2023 году. Кроме того, после двухлетнего перерыва РФ начала отправлять сырую нефть в Бразилию. Всё это происходит на фоне желания Евросоюза ввести 12-й пакет санкций, который поддерживают не все страны. Так, Венгрия не одобрит ограничения, если он коснётся газовой, нефтяной и атомной сфер российской промышленности.
ТАСС / Егор Алеев