"Идеальных санкций нет": В США признали, что Россия обвела Запад вокруг пальца

РФ не пострадала от введённого западными странами потолка цен на российскую нефть 60 долларов за баррель. Как отмечает американский журнал Foreign Policy, сторонники подобных ограничений говорят, что это эффективный инструмент, чтобы сковать Кремль. Однако критики полагают, что Москва с лёгкостью обходит санкции.

В материале издания говорится, что поначалу такие меры работали, но со временем Россия к ним привыкла. Так, РФ стала больше торговать с государствами, которые выступили против введения потолка цен. Те же, кто поддержал ограничения, утверждают, что их можно усилить за счёт санкций против нефтяных компаний РФ и зарубежных посредников, но это рискует навредить мировой экономике.