Россию и Саудовскую Аравию объявили хранителями ключей от цен на нефть
Эксперт Сайкал отметил контроль Саудовской Аравии и РФ над мировым рынком нефти
Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Обложка © Михаил Климентьев / пресс-служба Президента РФ / ТАСС
Россия и Саудовская Аравия твёрдо контролируют мировой рынок нефти, считает профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал.
"Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия", — написал экономист в статье для журнала The Strategist.
Он напомнил, что ранее Москва и Эр-Рияд в рамках ОПЕК+ совместно снизили добычу сырья в целях стабилизации рынка. Сайкал считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится укрепить отношения с Россией и Китаем. Королевство уже добилось приглашения в объединение БРИКС и стремится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заметил эксперт. Он также обратил внимание на дружеское общение президента РФ Владимира Путина и Мухаммеда бен Салмана во время саммитов G20.