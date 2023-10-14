Россию и Саудовскую Аравию объявили хранителями ключей от цен на нефть

"Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия", — написал экономист в статье для журнала The Strategist.

Он напомнил, что ранее Москва и Эр-Рияд в рамках ОПЕК+ совместно снизили добычу сырья в целях стабилизации рынка. Сайкал считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится укрепить отношения с Россией и Китаем. Королевство уже добилось приглашения в объединение БРИКС и стремится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заметил эксперт. Он также обратил внимание на дружеское общение президента РФ Владимира Путина и Мухаммеда бен Салмана во время саммитов G20.