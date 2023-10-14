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14 октября, 04:39

Россию и Саудовскую Аравию объявили хранителями ключей от цен на нефть

Эксперт Сайкал отметил контроль Саудовской Аравии и РФ над мировым рынком нефти

<p>Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Обложка © Михаил Климентьев / пресс-служба Президента РФ / ТАСС</p>

Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд. Обложка © Михаил Климентьев / пресс-служба Президента РФ / ТАСС

Россия и Саудовская Аравия твёрдо контролируют мировой рынок нефти, считает профессор Австралийского национального университета Амин Сайкал.

"Два государства-нефтепроизводителя с разных концов политического спектра владеют ключами от цены на нефть: Россия и Саудовская Аравия", — написал экономист в статье для журнала The Strategist.

Он напомнил, что ранее Москва и Эр-Рияд в рамках ОПЕК+ совместно снизили добычу сырья в целях стабилизации рынка. Сайкал считает, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман стремится укрепить отношения с Россией и Китаем. Королевство уже добилось приглашения в объединение БРИКС и стремится присоединиться к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), заметил эксперт. Он также обратил внимание на дружеское общение президента РФ Владимира Путина и Мухаммеда бен Салмана во время саммитов G20.

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А ранее в США резко подорожали бензин и дизель на фоне масштабного сокращения добычи странами ОПЕК+ и запрета на экспорт топлива из России.

Андрей Бражников
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