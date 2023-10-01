В США резко подорожало топливо на фоне действий ОПЕК+ и запрета на экспорт из РФ

В США резко подорожали бензин и дизель на фоне масштабного сокращения добычи странами ОПЕК+ и запрета на экспорт топлива из России. Как пишет РИА "Новости", цены на американских заправках уже достигают четырёх долларов за галлон.

Кроме того, нефть в принципе дорожает — цена марки Brent приближается к 100 долларам за баррель. По оценкам Киевской школы экономики, за счёт этого Россия дополнительно заработает 17 миллиардов долларов в этом году и ещё 33 миллиарда — в следующем.

Тем временем в Штатах с конца 2019 года мощность НПЗ снизилась до 900 тысяч баррелей в день, а предприятиям не хватает сортов сырой нефти, необходимых для производства дизеля. В то же время увеличивающееся потребление тратит запасы топлива.

Вскоре, по словам руководителя крупнейшей в США компании по добыче сланцевой нефти Continental Resources Дага Лолера, цены на нефть могут вырасти до 120–150 долларов за баррель. Неутешительную ситуацию в преддверии президентских выборов пытаются разрешить в Белом доме, однако учитывая, что весь прошлый год стратегический резерв распродавался, это будет непросто.

Так, запасы сократились с 600 миллионов баррелей до 346,8 миллиона, что является минимальным значением с 1983 года. Как подчеркнули в The Hill, президент Джо Байден попросту "слил" более 40% нефти, имевшейся на случай чрезвычайной ситуации.

"Крайне рискованный шаг при его усиливающейся непопулярности. И он не может поступить так снова, поэтому нынешний рост цен ещё сильнее ударит по рейтингу", — пишет издание.

С тем, что переизбрание Байдена находится под угрозой, согласны и в исследовательской организации Clearview Energy Partners. В сентябрьском отчёте аналитики указывают, что подорожание бензина продолжится, потому что это не зависит от факторов, подконтрольных Вашингтону.