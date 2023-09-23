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Боль Европы: Как реагируют на Западе на запрет энергоносителей из РФ

Западные СМИ рассказывают, как из-за запрета России на вывоз бензина и дизеля рушатся карточные домики европейских и американских политиков.

22 сентября, 22:40
<p>Как западные СМИ реагируют на запрет энергоносителей из РФ. Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев</p>

Как западные СМИ реагируют на запрет энергоносителей из РФ. Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев

Для стабилизации внутренних цен Правительство России временно ограничило вывоз бензина и дизеля из страны, что было воспринято на Западе весьма неоднозначно. Если эксперты британской The Guardian связали это с реальными вопросами упорядочивания цен на внутреннем рынке РФ и привели данные о некоторой нехватке бензина и дизельного топлива в государстве и росте цен, то Financial Times уже в подзаголовке кричит о Кремле, который решил "повторить сценарий" и превратить "энергоносители в оружие".

Напомним, 21 сентября Правительство России ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Временная мера должна обеспечить внутренний рынок необходимым объёмом горючего, чтобы снизить цены. С начала года цены на розничный бензин подросли практически в полтора раза, компаниям стало выгоднее поставлять сырьё за рубеж, поэтому внутри России появились тенденции дефицита, что особенно влияло на регионы, где стоимость топлива влияла на сбор урожая.

Россия запретила экспорт дизельного топлива и бензина, поскольку цены на сырую нефть выросли до 100 долларов за баррель. Это вызывает опасения, что Москва использует поставки нефти в качестве оружия в ответ на западные санкции, — считает Financial Times. Цены на дизельное топливо в Европе действительно подскочили на 5% и превысили 1000 долларов за тонну.

Россия запретила экспорт дизельного топлива и бензина, поскольку цены на сырую нефть выросли до 100 долларов за баррель. Фото © Shutterstock

Россия запретила экспорт дизельного топлива и бензина, поскольку цены на сырую нефть выросли до 100 долларов за баррель. Фото © Shutterstock

Так как Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков дизельного топлива и ведущим производителем нефти. Экспорт сырой нефти уже был сокращён в рамках соглашения с Саудовской Аравией и более широкой группой ОПЕК+, что способствовало 30-процентному скачку цен на нефть с июня. Это стало серьёзным ударом по ЕС. Россия хочет причинить боль Европе и США и повторяет сценарий с газом на нефтяном рынке в преддверии зимних месяцев — они показывают, что не закончили использовать свою власть над энергетическими рынками, — цитирует Financial Times директора по глобальным энергетическим и природным ресурсам в консалтинговой компании Eurasia Group Хеннинга Глойстейна.

На Западе от дизельного топлива, которое запретила вывозить из страны Россия, сильно зависят Германия и северо-восток США, использующие его для отопления домов. Тяжелей всего Америке, ведь накануне выборов президента такой ход сильно портит репутацию нынешней администрации Белого дома.

Кандидаты-республиканцы на президентских выборах в следующем году подвергли критике администрацию Байдена из-за роста цен на топливо, а лидер Дональд Трамп обвинил их в пренебрежении отечественной нефтяной промышленностью, — сообщает Financial Times.

Канадское издание investing.com делает более конкретные выводы, объясняя, что Россия "в преддверии выборов решила пнуть Джо Байдена между ног из-за Украины". Пытаясь найти ответ на вопрос, что же может замедлить рост цен на нефть или даже удержать их от роста, журналисты уповают на инфляцию и грамотную реакцию Центрального банка.

Из доклада ЦБ: Для каких стран Европы и Азии Россия стала поставщиком мяса

Из доклада ЦБ: Для каких стран Европы и Азии Россия стала поставщиком мяса

Авторы
Елена Стафеева
Елена Стафеева

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