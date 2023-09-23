Боль Европы: Как реагируют на Западе на запрет энергоносителей из РФ Западные СМИ рассказывают, как из-за запрета России на вывоз бензина и дизеля рушатся карточные домики европейских и американских политиков. 22 сентября, 22:40 Как западные СМИ реагируют на запрет энергоносителей из РФ. Обложка © ТАСС / Семён Лиходеев

Для стабилизации внутренних цен Правительство России временно ограничило вывоз бензина и дизеля из страны, что было воспринято на Западе весьма неоднозначно. Если эксперты британской The Guardian связали это с реальными вопросами упорядочивания цен на внутреннем рынке РФ и привели данные о некоторой нехватке бензина и дизельного топлива в государстве и росте цен, то Financial Times уже в подзаголовке кричит о Кремле, который решил "повторить сценарий" и превратить "энергоносители в оружие".

Напомним, 21 сентября Правительство России ввело ограничения на экспорт бензина и дизельного топлива. Временная мера должна обеспечить внутренний рынок необходимым объёмом горючего, чтобы снизить цены. С начала года цены на розничный бензин подросли практически в полтора раза, компаниям стало выгоднее поставлять сырьё за рубеж, поэтому внутри России появились тенденции дефицита, что особенно влияло на регионы, где стоимость топлива влияла на сбор урожая.

— Россия запретила экспорт дизельного топлива и бензина, поскольку цены на сырую нефть выросли до 100 долларов за баррель. Это вызывает опасения, что Москва использует поставки нефти в качестве оружия в ответ на западные санкции, — считает Financial Times. Цены на дизельное топливо в Европе действительно подскочили на 5% и превысили 1000 долларов за тонну.

Россия запретила экспорт дизельного топлива и бензина, поскольку цены на сырую нефть выросли до 100 долларов за баррель. Фото © Shutterstock

— Так как Россия является одним из крупнейших в мире поставщиков дизельного топлива и ведущим производителем нефти. Экспорт сырой нефти уже был сокращён в рамках соглашения с Саудовской Аравией и более широкой группой ОПЕК+, что способствовало 30-процентному скачку цен на нефть с июня. Это стало серьёзным ударом по ЕС. Россия хочет причинить боль Европе и США и повторяет сценарий с газом на нефтяном рынке в преддверии зимних месяцев — они показывают, что не закончили использовать свою власть над энергетическими рынками, — цитирует Financial Times директора по глобальным энергетическим и природным ресурсам в консалтинговой компании Eurasia Group Хеннинга Глойстейна.

На Западе от дизельного топлива, которое запретила вывозить из страны Россия, сильно зависят Германия и северо-восток США, использующие его для отопления домов. Тяжелей всего Америке, ведь накануне выборов президента такой ход сильно портит репутацию нынешней администрации Белого дома.

— Кандидаты-республиканцы на президентских выборах в следующем году подвергли критике администрацию Байдена из-за роста цен на топливо, а лидер Дональд Трамп обвинил их в пренебрежении отечественной нефтяной промышленностью, — сообщает Financial Times.

Канадское издание investing.com делает более конкретные выводы, объясняя, что Россия "в преддверии выборов решила пнуть Джо Байдена между ног из-за Украины". Пытаясь найти ответ на вопрос, что же может замедлить рост цен на нефть или даже удержать их от роста, журналисты уповают на инфляцию и грамотную реакцию Центрального банка.

Авторы Елена Стафеева