В ЦБ выяснили, что Россия кормит своей свининой и Европу, и Китай Россия превращается из импортёра в экспортёра мяса 6 сентября, 22:40 ТАСС / Сергей Фадеичев

Банк России опубликовал ежемесячный доклад с комментариями по региональной экономике в РФ. Из документа следует, что в июле-августе, несмотря на ослабление рубля и ускорение инфляции, продолжился рост потребительской активности населения. Отмечен повышенный спрос на товары длительного пользования, особенно на автомобили, бытовую технику, электронику.

В июле продолжил ускоряться месячный рост потребительских цен и увеличился спрос на кредитование. При этом в большинстве федеральных округов замечено расширение турпотока, что способствует развитию внутреннего туризма. В Южном федеральном округе отмечена повышенная динамика ввода многоквартирного жилья, а в Дальневосточном — зафиксированы рекордный портовый грузооборот и рост поставок рыбной продукции на внутренний рынок.

Интересные данные изложены в докладе об экономике Центрального федерального округа. Во-первых, указывается, что в макрорегионе производится около половины мясопродуктов в стране, при этом основной вклад в этот показатель вносят Белгородская, Брянская и Владимирская области, а отдельные предприятия расширяют географию экспортных поставок: в Орловской области — в восточном направлении, в Тамбовской — в западном. Как выяснили журналисты редакции, тамбовская свинина направилась на венгерский рынок, а орловская — фирмам из КНР.

Во-вторых, отмечается рост абитуриентов в московских вузах, что позволило повысить стоимость образовательных услуг в столичном регионе. Кроме того, во всех регионах отмечалась нехватка рабочей силы. Основными причинами отсутствия кадров были несоответствие уровня квалификации соискателей и завышенные зарплатные ожидания кандидатов.

— На сегодняшний день в России создана и продолжает совершенствоваться эффективная правовая основа для дальнейшего развития экономики. Результаты, достигнутые в различных областях хозяйствования, демонстрируют явное преимущество нашей страны по сравнению с Европой в экономическом плане. Правовые механизмы обеспечивают регулирование новых взаимоотношений между государством и предпринимателями, защиту интересов граждан. Антироссийские санкции, которые так и не оправдали надежды зарубежных противников, во многом сработали рикошетом по странам-инициаторам. Стоит отметить, что европейские страны, используя оставшиеся экономические связи и правовые формы, пытаются закупить у России товары. При этом государства Азии стремятся на основе уже заключённых соглашений активизировать коммерческие контакты с российскими компаниями, — отмечает итог печально известных на Западе антироссийских санкций доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г.В. Плеханова, кандидат юридических наук Наталья Свечникова.

Авторы Михаил Краснов