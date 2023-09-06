Банкинг для верующих: Кто в России может получить кредит по нулевой ставке Что может изменить в России введение исламского банкинга и почему другие религии не активизируют усилия в этом направлении 5 сентября, 22:42 Кто в России может получить кредит по нулевой ставке. Обложка © ТАСС / Владимир Гердо

С 1 сентября в четырёх российских регионах — Татарстане, Дагестане, Чечне и Башкортостане — начат эксперимент по партнёрскому (исламскому) финансированию. Вне банковской системы такие отношения называют исламским банкингом.

Партнёрство по шариату

Президент России подписал закон, согласно которому в четырёх регионах нашей страны запускается пилотный проект, разрешающий финансовым организациям и юрлицам привлекать денежные средства в форме займа, путём размещения облигаций, приёма имущества в доверительное управление либо финансирования приобретения товаров и недвижимости через предоставление отсрочки. А вот устанавливать в договоре процентные ставки запрещено.

При этом заключать соглашение о таком партнёрском финансировании будет возможно с любым гражданином вне зависимости от его социальной, расовой или языковой принадлежности. В законе особо указано, что никакие религиозные аспекты роли играть не должны. То есть и православные, и католики, и даже инглинги с родноверами воспользоваться услугами так называемого исламского банкинга в теории могут.

Сами банкиры ожидают повышенного интереса к данной услуге, например, в секторе "исламской" ипотеки, но эксперты сомневаются в широком спросе на партнёрское финансирование. Среди основных причин, ставящих под сомнение реализацию данной идеи в России, участники финансового рынка называют чересчур тесные взаимоотношения исламских банков с клиентами, подразумевающие солидарный раздел и прибыли, и убытков.

Как заверяют сами "исламские" банкиры, для них будет важным, чтобы помимо требований Банка России соблюдались и некие специальные нормативы, основанные на стандартах шариата, а все инструменты и финпродукты должны пройти проверку у шариатских аудиторов и внешних шариатских советников. Кто эти люди, в законе не указано.

Крест на прибыли

В России попытки религиозного банкинга предпринимались уже не раз. Около десяти лет назад активно обсуждалась идея массового "православного" банкинга — банковского процента. Об этом часто высказывались различные религиозные иерархи, указывая на опыт некоторых кредитных учреждений, среди которых самым заметным был банк "Пересвет". В то время большинство акций этого кредитного учреждения опосредованно принадлежало Русской православной церкви.

Офис банка "Пересвет" в Москве. Фото © Агентство городских новостей "Москва"

Однако основным видом деятельности банк всегда заявлял именно коммерческие банковские операции. В 2016–2017 годах "Пересвет" оказался на грани банкротства, и после санации, проведённой Банком России, финансово-хозяйственное управление (ФХУ) Русской православной церкви Московского патриархата исключено из списка аффилированных с банком "Пересвет" лиц. Сейчас это обычный коммерческий банк, хотя через его счета иногда проводятся операции компаний и фондов, занимающихся восстановлением некоторых православных храмов и публикацией православной литературы. Ни о каких "православных финансах" на официальном сайте банка — ни полслова.

— Любое кредитное учреждение создаётся с целью получения прибыли, то есть ни о какой "беспроцентной" банковской деятельности речь не идёт, — пояснил заведующий Западной коллегией адвокатов Москвы Александр Инютин. — Вне зависимости от близости акционеров к той или иной религиозной общине банк не может работать только за счёт пожертвований хотя бы потому, что это не предусмотрено нормативами Центробанка. То есть по факту религиозные кредитные учреждения предоставляют некий набор всё тех же финуслуг, но замаскированных под операции, формально не нарушающие религиозные догматы.

Зачем банкирам религиозная тематика

— По факту то, что во всём мире и России называют "исламским" банкингом, — это обычные банковские операции: рассрочка, лизинг и долевое финансирование, — уточняет Александр Инютин. — А, например, кредитование может выглядеть как двойной договор купли-продажи с наценкой. Процент не начислен, а прибыль есть. В большинстве подобных схем конечный получатель услуги может заплатить намного больше, чем при обычном кредитовании.

Но если "исламский" банкинг — это всего лишь форма финансовых отношений, да ещё и не факт, что выгодная, зачем она вообще нужна в России?

— Подобные нововведения могут простимулировать приток в Россию инвестиций из стран с мусульманской доминантой, — считает Александр Инютин. — К тому же примеры сотрудничества со странами Востока именно по "исламским" финансам уже существуют, и зарекомендовало оно себя вполне неплохо. Российские экспортёры, будучи совершенно немусульманскими компаниями, используют исламское страхование.

Кроме того, эксперт добавил, что, по его мнению, введение "халяльного" банкинга может несколько обелить финансовый рынок для значительной доли российских граждан, исповедующих ислам.

— "Исламский" банкинг, который якобы соответствует всем законам шариата, а они, между прочим, не предполагают начисление процентов за предоставление кредита, — не более чем рекламный трюк. Понятно, что банк не будет существовать на благотворительных началах, это всё-таки учреждение, предназначенное для получения прибыли, поэтому для мусульман придуманы особые услуги, замаскированные под те, что правил не нарушают. Проще и выгоднее обращаться в самый обыкновенный банк, там, по крайней мере, нет скрытых процентов и вещей, которые будут указаны таким мелким шрифтом, что прочитать его невозможно. Желающие, конечно, могут рискнуть, но уверен, что "исламский" банкинг вовсе не панацея от финансовой нечистоплотности, — в России, напомню, все вклады до 1,4 миллиона рублей непременно застрахованы и за их судьбу особо беспокоиться не стоит, — считает депутат Государственной думы Алексей Журавлёв.

По факту финансовые услуги в рамках шариата в ряде регионов России оказываются уже давно, правда, делается это пока не банками, а торговыми компаниями и микрофинансовыми организациями, работающими в республиках Северного Кавказа, Татарстане и Башкортостане. Как пояснили специалисты, вступление в силу нового закона может расширить уже существующую практику, но вряд ли заставит банки отказаться от получения прямого процентного дохода, так как это вызовет фактическое удорожание услуг.

Авторы Михаил Краснов