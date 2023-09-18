В США назвали решение России, которое помешает Байдену переизбраться в 2024 году

Рост цен на бензин в США станет "огромной головной болью" для президента страны Джо Байдена в 2024 году, заявил аналитик и финансовый журналист Чарльз Пейн. По его словам, несмотря на наблюдаемый в последние дни рост запасов топлива в Штатах, существует проблема — отсутствие сырой нефти.

"Такое ощущение, что мы собираемся пробить [порог] в четыре доллара (в среднем за галлон — 3,785 литра — Прим. Лайфа)", — отметил эксперт в интервью Fox Business.

Пейн считает, что продолжающийся рост цен на бензин станет "огромной головной болью" для Байдена в 2024 году, когда в стране пройдут президентские выборы. Он назвал это последствиями провальной энергетической политики американского лидера, который позволил ОПЕК и России "воспользоваться ситуацией".